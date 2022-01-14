Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

Жители Каменского сельсовета Новосибирского района решили выступить с открытым обращением против внесения изменений в генплан сельсовета на основании приказа Министерства строительства Новосибирской области от 31.03.2020 №198. Письмо с обращением подготовлено в адрес губернатора региона, главы Новосибирского района и министра строительства области.

— Мы ПРОТИВ градостроительного освоения территории (организации застройки), — говорится в письме, полученном редакцией.

Речь идет о территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120701:6369, 54:19:120701:6358, 54:19:120701:6360, 54:19:120701:12883. В генплан района планируется внести следующие изменения:

— включение в границы населенного пункта поселок Восход территории в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ (многоконтурный участок из двух контуров), 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ (многоконтурный участок из трех контуров);

— установление в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ, 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ функциональной зоны — зоны застройки многоэтажными домами (9 этажей и более)

Жители считают, что строительство в Каменском сельсовете Новосибирского района многоэтажного жилого комплекса не будет благотворно влиять на развитие нашего сельсовета и только усугубит проживание всех жителей Каменского сельсовета.

Появление очередного района из многоэтажных домов, где жилой фонд представляет собой малоэтажные дома, коттеджи, будет нарушать права жителей, доставлять неудобство, создавать дискомфорт, нарушать благоприятную экологическую и социальную обстановку. На территории сельсовета строится новая школа, где учеников уже больше, чем количество мест в школе. Многие дети ПОКА ездят учиться в город, в соседние районы в связи с отсутствием мест в старой школе. Поэтому появление такого района из МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ грозит повторением ситуации, а значит, приведет к усложнению образовательного процесса. Отсутствуют детские сады. Отсутствуют детские площадки, спортивные сооружения. Отсутствуют поликлиники, как детские, так и взрослые. Строительство нового ФАП также не рассчитано на появление в Каменском сельсовете такого жилого комплекса. Состояние электросетевого хозяйства находится в неудовлетворительном состоянии, о чем ранее были многочисленные обращения жителей, вопрос освещался в СМИ. На территории Каменского сельсовета построено большое количество коттеджных поселков, только за последние несколько лет население увеличилось на 150%. В связи с этим УЖЕ постоянно отмечаются просто жуткие автомобильные заторы на проспекте Дзержинского и по Каменскому шоссе.

— По данному вопросу неоднократно были направлены коллективные и частные обращения, приглашалось телевидение для освещения действительно сложной ситуации, что имеющиеся дороги УЖЕ не соответствуют потребностям не только жителей Каменского сельсовета в доступности к городу, но и жителей Дзержинского района Новосибирска, кроме того, создается масса опаснейших ситуаций, в том числе и для наших несовершеннолетних детей, вынужденных добираться в городские образовательные учреждения, — говорится в письме. — Указанная дорога является для нас ЕДИНСТВЕННОЙ. Появление НОВОГО района, тем более с МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ, грозит полностью парализовать движение автотранспорта, а вместе с тем невозможностью проезда специальных служб МЧС, машин скорой медицинской помощи, а значит, люди просто будут лишены оказания СКОРОЙ ПОМОЩИ, СПАСЕНИЯ в принципе, что грозит возникновение ЧС.

Судя по документу, жители требуют:

— расширить дорогу на участке автодороги от проспекта Дзержинского, 56 (улица Ползунова) до улицы Долинной, п. Восход (Новосибирский район), являющемся единственным выездом для жителей Каменского сельсовета;

— привести в соответствие дороги внутри сельсовета.

— построить детский садик, детские площадки, спортивные сооружения, дом культуры;

— построить поликлинику, обеспечить квалифицированной медицинской помощью жителей на территории Каменского сельсовета.

И только после этого разрешать развивать территорию застройками новыми микрорайонами с малоэтажным жилым фондом.

Как пояснил редакции Infopro54 представитель инициативной группы, депутат Каменского сельсовета Виталий Максимов, сейчас в районе будущего строительства многоэтажек находятся три населенных пункта: Советский, Восход и село Каменка, несколько коттеджных поселков, в том числе «Близкий» и «Скандинавия», а также уже построено два 9-этажных дома в микрорайоне «Олимпийской славы» (Третий заморожен, проект компании ООО «Арко», экс-депутата Заксобрания Олега Мирошникова. — Ред.). В общей сложности в районе уже проживают около 8 тысяч жителей.

Судя по проекту планировки нового строительства, застройщик ООО «Энергомонтаж» предполагает работать на территории 98,8 га. Только в рамках первой очереди проекта на участке 11,8 га, прилегающем к поселку Восход, компания планирует построить 7 14-этажных домов общей площадью 78,2 тысячи кв. м. В границах проектирования также предусмотрено размещение школы на 1100 мест и детского сада на 320 мест. При дальнейшем освоении площадки застройщик рассматривает размещение объектов здравоохранения, культуры и спорта.

По словам Виталия Максимова, группа начала собирать подписи жителей. Представителям власти обращение с подписями планируется направить после проведения публичных слушаний, которые намечены на 19 января.

— Мы с трудом пробиваем участки в том же Станционном… Эта тема рассматривается на комиссии Минстроя РФ, куда выносят вопрос с землями для застройщиков… Они не могут лечить левую руку и отрубать правую, — удивился глава департамента инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин и поручил департаменту связаться Минстроем региона, чтобы прояснить этот вопрос.

Напомним, в конце минувшего года на заседании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске неожиданно выяснилось, что. Вместо него на площадку будет заходить застройщик — ООО «Энергомонтаж». Для города, который постоянно ведет работу с Минстроем области по поиску участков для организации мест захоронения, это стало большим сюрпризом.

Также стоит отметить, что против нового массового многоэтажного строительства в Новосибирске недавно выступили сразу несколько депутатов городского совета и Законодательного Собрания — в районе городского аэропорта. Причина была та же — высокая загрузка имеющейся инфраструктуры, в том числе дорожной, которая не «переварит» новые новостройки. В числе протестующих был и застройщик микрорайона «Снегири», собственник ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.