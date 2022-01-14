Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

Жители Каменского сельсовета Новосибирского района решили выступить с открытым обращением против внесения изменений в генплан сельсовета на основании приказа Министерства строительства Новосибирской области от 31.03.2020 №198. Письмо с обращением подготовлено в адрес губернатора региона, главы Новосибирского района и министра строительства области.
— Мы ПРОТИВ градостроительного освоения территории (организации застройки), — говорится в письме, полученном редакцией.
Речь идет о территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120701:6369, 54:19:120701:6358, 54:19:120701:6360, 54:19:120701:12883. В генплан района планируется внести следующие изменения:
— включение в границы населенного пункта поселок Восход территории в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ (многоконтурный участок из двух контуров), 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ (многоконтурный участок из трех контуров);
— установление в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ, 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ функциональной зоны — зоны застройки многоэтажными домами (9 этажей и более)
Жители считают, что строительство в Каменском сельсовете Новосибирского района многоэтажного жилого комплекса не будет благотворно влиять на развитие нашего сельсовета и только усугубит проживание всех жителей Каменского сельсовета.
— По данному вопросу неоднократно были направлены коллективные и частные обращения, приглашалось телевидение для освещения действительно сложной ситуации, что имеющиеся дороги УЖЕ не соответствуют потребностям не только жителей Каменского сельсовета в доступности к городу, но и жителей Дзержинского района Новосибирска, кроме того, создается масса опаснейших ситуаций, в том числе и для наших несовершеннолетних детей, вынужденных добираться в городские образовательные учреждения, — говорится в письме. — Указанная дорога является для нас ЕДИНСТВЕННОЙ. Появление НОВОГО района, тем более с МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ, грозит полностью парализовать движение автотранспорта, а вместе с тем невозможностью проезда специальных служб МЧС, машин скорой медицинской помощи, а значит, люди просто будут лишены оказания СКОРОЙ ПОМОЩИ, СПАСЕНИЯ в принципе, что грозит возникновение ЧС.
Судя по документу, жители требуют:
— расширить дорогу на участке автодороги от проспекта Дзержинского, 56 (улица Ползунова) до улицы Долинной, п. Восход (Новосибирский район), являющемся единственным выездом для жителей Каменского сельсовета;
— привести в соответствие дороги внутри сельсовета.
— построить детский садик, детские площадки, спортивные сооружения, дом культуры;
— построить поликлинику, обеспечить квалифицированной медицинской помощью жителей на территории Каменского сельсовета.
И только после этого разрешать развивать территорию застройками новыми микрорайонами с малоэтажным жилым фондом.
Как пояснил редакции Infopro54 представитель инициативной группы, депутат Каменского сельсовета Виталий Максимов, сейчас в районе будущего строительства многоэтажек находятся три населенных пункта: Советский, Восход и село Каменка, несколько коттеджных поселков, в том числе «Близкий» и «Скандинавия», а также уже построено два 9-этажных дома в микрорайоне «Олимпийской славы» (Третий заморожен, проект компании ООО «Арко», экс-депутата Заксобрания Олега Мирошникова. — Ред.). В общей сложности в районе уже проживают около 8 тысяч жителей.
Судя по проекту планировки нового строительства, застройщик ООО «Энергомонтаж» предполагает работать на территории 98,8 га. Только в рамках первой очереди проекта на участке 11,8 га, прилегающем к поселку Восход, компания планирует построить 7 14-этажных домов общей площадью 78,2 тысячи кв. м. В границах проектирования также предусмотрено размещение школы на 1100 мест и детского сада на 320 мест. При дальнейшем освоении площадки застройщик рассматривает размещение объектов здравоохранения, культуры и спорта.
По словам Виталия Максимова, группа начала собирать подписи жителей. Представителям власти обращение с подписями планируется направить после проведения публичных слушаний, которые намечены на 19 января.
— Мы с трудом пробиваем участки в том же Станционном… Эта тема рассматривается на комиссии Минстроя РФ, куда выносят вопрос с землями для застройщиков… Они не могут лечить левую руку и отрубать правую, — удивился глава департамента инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин и поручил департаменту связаться Минстроем региона, чтобы прояснить этот вопрос.
Также стоит отметить, что против нового массового многоэтажного строительства в Новосибирске недавно выступили сразу несколько депутатов городского совета и Законодательного Собрания — в районе городского аэропорта. Причина была та же — высокая загрузка имеющейся инфраструктуры, в том числе дорожной, которая не «переварит» новые новостройки. В числе протестующих был и застройщик микрорайона «Снегири», собственник ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.
Фото дорог предоставлены инициативной группой, базовая иллюстрация — из проекта планировки
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