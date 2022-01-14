Рекламодателям

Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

  • 14/01/2022, 15:00
Автор:
Новости Новосибирска
Новый жилмассив планируется построить за новосибирским крематорием, недалеко от Каменского сельсовета. Ранее эта площадка резервировалась под кладбище.

Жители Каменского сельсовета Новосибирского района решили выступить с открытым обращением против внесения изменений в генплан сельсовета на основании приказа Министерства строительства Новосибирской области от 31.03.2020 №198. Письмо с обращением подготовлено в адрес губернатора региона, главы Новосибирского района и министра строительства области.

— Мы ПРОТИВ градостроительного освоения территории (организации застройки), — говорится в письме, полученном редакцией.

Речь идет о территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120701:6369, 54:19:120701:6358, 54:19:120701:6360, 54:19:120701:12883. В генплан района планируется внести следующие изменения:

— включение в границы населенного пункта поселок Восход территории в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ (многоконтурный участок из двух контуров), 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ (многоконтурный участок из трех контуров);

— установление в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ, 54:19:120701:6358:ЗУ, 54:19:120701:12883:ЗУ функциональной зоны — зоны застройки многоэтажными домами (9 этажей и более)

Жители считают, что строительство в Каменском сельсовете Новосибирского района многоэтажного жилого комплекса не будет благотворно влиять на развитие нашего сельсовета и только усугубит проживание всех жителей Каменского сельсовета.

  1. Появление очередного района из многоэтажных домов, где жилой фонд представляет собой малоэтажные дома, коттеджи, будет нарушать права жителей, доставлять неудобство, создавать дискомфорт, нарушать благоприятную экологическую и социальную обстановку.
  2. На территории сельсовета строится новая школа, где учеников уже больше, чем количество мест в школе. Многие дети ПОКА ездят учиться в город, в соседние районы в связи с отсутствием мест в старой школе. Поэтому появление такого района из МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ грозит повторением ситуации, а значит, приведет к усложнению образовательного процесса.
  3. Отсутствуют детские сады.
  4. Отсутствуют детские площадки, спортивные сооружения.
  5. Отсутствуют поликлиники, как детские, так и взрослые. Строительство нового ФАП также не рассчитано на появление в Каменском сельсовете такого жилого комплекса.
  6. Состояние электросетевого хозяйства находится в неудовлетворительном состоянии, о чем ранее были многочисленные обращения жителей, вопрос освещался в СМИ.
  7. На территории Каменского сельсовета построено большое количество коттеджных поселков, только за последние несколько лет население увеличилось на 150%. В связи с этим УЖЕ постоянно отмечаются просто жуткие автомобильные заторы на проспекте Дзержинского и по Каменскому шоссе.

Arrow
Arrow
Slider

— По данному вопросу неоднократно были направлены коллективные и частные обращения, приглашалось телевидение для освещения действительно сложной ситуации, что имеющиеся дороги УЖЕ не соответствуют потребностям не только жителей Каменского сельсовета в доступности к городу, но и жителей Дзержинского района Новосибирска, кроме того, создается масса опаснейших ситуаций, в том числе и для наших несовершеннолетних детей, вынужденных добираться в городские образовательные учреждения, — говорится в письме. — Указанная дорога является для нас ЕДИНСТВЕННОЙ. Появление НОВОГО района, тем более с МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ, грозит полностью парализовать движение автотранспорта, а вместе с тем невозможностью проезда специальных служб МЧС, машин скорой медицинской помощи, а значит, люди просто будут лишены оказания СКОРОЙ ПОМОЩИ, СПАСЕНИЯ в принципе, что грозит возникновение ЧС.

Судя по документу, жители требуют:

— расширить дорогу на участке автодороги от проспекта Дзержинского, 56 (улица Ползунова) до улицы Долинной, п. Восход (Новосибирский район), являющемся единственным выездом для жителей Каменского сельсовета;

— привести в соответствие дороги внутри сельсовета.

— построить детский садик, детские площадки, спортивные сооружения, дом культуры;

— построить поликлинику, обеспечить квалифицированной медицинской помощью жителей на территории Каменского сельсовета.

И только после этого разрешать развивать территорию застройками новыми микрорайонами с малоэтажным жилым фондом.

Как пояснил редакции Infopro54 представитель инициативной группы, депутат Каменского сельсовета Виталий Максимов, сейчас в районе будущего строительства многоэтажек находятся три населенных пункта: Советский, Восход и село Каменка, несколько коттеджных поселков, в том числе «Близкий» и «Скандинавия», а также уже построено два 9-этажных дома в микрорайоне «Олимпийской славы» (Третий заморожен, проект компании ООО «Арко», экс-депутата Заксобрания Олега Мирошникова. — Ред.). В общей сложности в районе уже проживают около 8 тысяч жителей.

Судя по проекту планировки нового строительства, застройщик ООО «Энергомонтаж» предполагает работать на территории 98,8 га. Только в рамках первой очереди проекта на участке 11,8 га, прилегающем к поселку Восход, компания планирует построить 7 14-этажных домов общей площадью 78,2 тысячи кв. м. В границах проектирования также предусмотрено размещение школы на 1100 мест и детского сада на 320 мест. При дальнейшем освоении площадки застройщик рассматривает размещение объектов здравоохранения, культуры и спорта.

По словам Виталия Максимова, группа начала собирать подписи жителей. Представителям власти обращение с подписями планируется направить после проведения публичных слушаний, которые намечены на 19 января.

Новости Новосибирска

Под Новосибирском из генплана неожиданно исчезло место под кладбище

Напомним, в конце минувшего года на заседании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске неожиданно выяснилось, что кладбище, которое должно было появиться за крематорием в Дзержинском районе, исчезло из генплана района. Вместо него на площадку будет заходить застройщик — ООО «Энергомонтаж». Для города, который постоянно ведет работу с Минстроем области по поиску участков для организации мест захоронения, это стало большим сюрпризом.

— Мы с трудом пробиваем участки в том же Станционном… Эта тема рассматривается на комиссии Минстроя РФ, куда выносят вопрос с землями для застройщиков… Они не могут лечить левую руку и отрубать правую, — удивился глава департамента инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин и поручил департаменту связаться Минстроем региона, чтобы прояснить этот вопрос.

Также стоит отметить, что против нового массового многоэтажного строительства в Новосибирске недавно выступили сразу несколько депутатов городского совета и Законодательного Собрания — в районе городского аэропорта. Причина была та же — высокая загрузка имеющейся инфраструктуры, в том числе дорожной, которая не «переварит» новые новостройки. В числе протестующих был и застройщик микрорайона «Снегири», собственник ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

Фото дорог предоставлены инициативной группой, базовая иллюстрация — из проекта планировки

148

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирский район Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость кладбище инвестиции


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Аэропракт-22»

14/01/2022, 14:13

Экспорт меда из Сибири вырос вдвое

14/01/2022, 12:34

Верховный Суд поддержал решение Новосибирского УФАС, оштрафовавшего оператора связи

12/01/2022, 17:09

Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

10/01/2022, 17:53

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

14/01/2022, 15:10

Для поддержки научных образовательных центров предложили использовать преференции

14/01/2022, 13:29

Снижение платежеспособного спроса и локдаун сказались на выручке арендаторов ТЦ

14/01/2022, 13:15

Почти 68 млн рублей получит институт физики полупроводников СО РАН на обновление приборной базы

14/01/2022, 11:50
Популярное

ОСАГО может подорожать на 48%

13/01/2022, 16:14

Размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля

13/01/2022, 12:18

Материнский капитал и выплаты ветеранам проиндексируют на 8,4%

13/01/2022, 11:24

Суды в России будут строить без металлических клеток для подсудимых

13/01/2022, 10:12

В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «Омикрон»

12/01/2022, 12:31

Какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

12/01/2022, 09:48

Чай Пуэр: эффект от употребления и как его заваривать?

11/01/2022, 19:44
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога

14/01/2022, 14:50

ВТБ: сибиряки увеличили втрое траты за рубежом в новогодние каникулы

14/01/2022, 11:29

Не одни дома с Wink: рейтинг самых «новогодних» фильмов Сибири

14/01/2022, 11:12

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

14/01/2022, 09:00

«Ежемесячный платеж стал меньше»: сибиряки рефинансируют кредиты по ставке от 5,5% годовых

13/01/2022, 17:07

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Снижение платежеспособного спроса и локдаун сказались на выручке арендаторов ТЦ

Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

Росатом разрешил строительство СКИФ в наукограде Кольцово

В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Финансы

Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Социально ориентированные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

Новости Новосибирска

Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Технологии

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Агропром

Новости Новосибирской области

Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Новости Новосибирска

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Авто

Новости Новосибирской области

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Туризм

Новости Новосибирска

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Общество

Новости Новосибирска

10 тысяч килограмм мандаринов заказали новосибирцы в «Самокате» за новогодние каникулы

S7 Airlines перевезла в минувшем году более 17 миллионов пассажиров

Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

В мэрии критикуют решение Роспотребнадзора, оштрафовавшего директора переполненной школы

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска