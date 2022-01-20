Около 3 тыс новосибирских компаний налоговая подозревает в махинациях с самозанятыми

Налоговые органы Новосибирской области проводят контрольно-аналитическую работу в отношении работодателей, использующих налоговый режим для самозанятых в незаконных схемах ухода от налогообложения, сообщила пресс-служба УФНС Новосибирской области. На 1 января 13 тыс. организаций региона работали с плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). У 3 тыс. (24%) из них выявлены системные риски и признаки ведения деятельности с целью минимизации «зарплатных» налогов. Из них 440 организаций, по оценке налоговых органов, имеют самые высокие риск-баллы (с ними взаимодействуют 1,9 тыс. самозанятых – это около 2% от общего количества).

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления ФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко отмечает, что наиболее распространенным нарушением является регистрация физических лиц в качестве плательщиков НПД с последующим оказанием услуг организациям, ранее выплачивающим данным специалистам заработную плату. Между тем ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ определено: самозанятые могут оказывать (выполнять) услуги (работы) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают лица, которые не были работодателями плательщика НПД вообще, или являлись его работодателями более двух лет назад. Следовательно, плательщик НПД может оказывать услуги своему бывшему работодателю только по истечении двух лет после дня официального увольнения.

Такие ограничения связаны с пресечением незаконных действий некоторых работодателей, которые хотят перевести работников в категорию самозанятых, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и НДФЛ.

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

1) Показатель «Продолжительность работы» означает использование работодателем труда самозанятого три и более месяцев подряд.

2) Показатель «Единственный источник дохода».

3) Показатель «Признаки зарплаты».

Данные показатели исходят из сформированных чеков самозанятыми с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы самозанятого.

4) Показатель «Массовая постановка на учет».

5) Показатель «Массовые регистрации дохода».

Данные показатели указывают на то, что заказчик работ (работодатель) организовывает процедуру регистрации для работников в качестве НПД. Используя при регистрации один адрес электронной почты для всех работников, а также одно техническое средство для формирования чеков.

6) Показатель «Наличие групповых переходов».

Данный показатель сигнализирует о фактах перехода работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых. При этом одна организация подконтрольна другой организации.

7) Показатель «Периодичность выплат» говорит о частоте выплаты дохода в пользу самозанятых. Если данные выплаты ежемесячные и работодатель считает, что выплаты самозанятым правомерные в рамках гражданско-правовых договоров (договор на оказание услуг (работ) должен содержать информацию об объемах и составе работ, срока исполнения услуг (работ) и порядка их оплаты), то работодатель должен подтвердить соответствующими актами выполненных работ. Иначе идет подмена трудовых отношений.

8) Показатель «Прямые нарушения» означает нарушение прямой нормы закона: запрет на оказание услуг плательщиками НПД бывшим (менее двух лет) работодателям.

По результатам проведенной налоговыми органами Новосибирской области контрольно-аналитической работы 93 организации уточнили свои налоговые обязательства, представив уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам на сумму 6,4 млн руб., по результатам камеральных проверок доначислено 5,8 млн рублей.