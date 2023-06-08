Развитие Хилокского микрорайона: приступили к благоустройству двора

До конца лета планируется завершить ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на ул. Хилокской. Это один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона.

«Предусмотрено благоустройство территории возле многоквартирных домов на улице Хилокской. Заключен муниципальный контракт, определена подрядная организация. Схема благоустройства была согласована с жителями, управляющей компанией, администрацией района, – отметила председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ мэрии города Новосибирска Анна Зайченкова. – Территория давно требует ремонта. Люди давали наказы депутатам, которые избраны на данном округе, мы работаем в рамках их исполнения».

Заказчиком работ выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. Строительный контроль осуществляет МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».

Генеральный подрядчик – ООО ДСК «СибСпецСтрой», субподрядная организация – ООО «Группа АДС».

В рамках благоустройства отремонтируют проезды, тротуары и уширения во дворах многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Общая площадь работ – более 2,7 тысячи кв. метров.

«Работы начали 6 июня. Сейчас демонтируем старое покрытие, бордюрный камень, подготавливаем существующее основание. В бетоне где-то плиты, где-то подливали монолитный бетон, армирование. Все это требует дополнительных работ – выравнивания основания, – рассказал заместитель директора ООО «Группа АДС» Илья Зинкин. – Здесь было полуразрушенное покрытие, засыпанное щебнем и грязью. Мы приводим сейчас все в порядок, чтобы укладывать асфальтобетонное покрытие».

Стоимость работ – 8,4 млн рублей.

Планируемый срок завершения работ – 31 августа.