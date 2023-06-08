Новосибирские экоактивисты проиграли судебную битву с мэрией за земли НГУ

Апелляция утвердила отказ суда Центрального района общественникам в удовлетворении иска к мэрии по поводу запрета строительства нового корпуса НГУ. Об этом сообщает управление судебного департамента. Как напоминают в управлении историю вопроса, экоктивисты мотивировали административный иск тем, что на участке открыто вырубается неучтенный защитный лес достопримечательного места «Новосибирский Академгородок», являющегося объектом культурного наследия. Также общественники просили обязать провести мэрию лесоустройство на этом участке.

— Спорной территорией являлся участок под строительство учебно-научного центра, — сообщают в управлении. — Данный объект возводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В ходе рассмотрения административного иска эко-защитников по существу судом было установлено, что участок находится в бессрочном пользовании ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» и исключен из границ академического лесничества. А ссылки истцов на то, что нарушено их право на благоприятную окружающую среду и среду обитания, на сохранение лесов, имеют общий характер.

Как сообщала Infopro54 активист Наталья Шамина, скорее всего, следующим шагом общественников станет подача кассации. Кроме того, по информации сообщества «Против транзита через Нижнюю Ельцовку», активисты говорят о возможности проведения массовых протестных акций.

— Доводим судебные тяжбы до Верховного суда и дальше наблюдаем, — сообщают экоактивисты. — В это время скорректируют законы так, что леса России вообще практически лишаются защиты и городские тем более. Нас, похоже, захватили изнутри, ребята. И это касается сейчас каждого жителя Советского района Новосибирска, у кого рядом с домом лес — готовьтесь к переменам, к «развитию», к масштабной застройке вместо благоприятной среды в городе.

До этого общественники проводили серию одиночных пикетов, по их словам периодически встречая сопротивление.

Напомним, что первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд. Генеральный проектировщик — ООО «Спектрум-холдинг».

Ранее редакция сообщала об экологических протестах жителей Новосибирского района.