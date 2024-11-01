С 3 ноября в Новосибирске будет отменен троллейбусный маршрут № 15к

С 3 ноября будет отменён троллейбусный маршрут № 15к, который соединял магазин «Кристалл» с Северо-Чемской железнодорожной станцией в Новосибирске.

— Это связано с окончанием ремонта трамвайных путей на участке улично-дорожной сети от пересечения ул. Мира с ул. Сибиряков-Гвардейцев до пересечения ул. Мира с ул. Ватутина и с открытием трамвайного движения по ул. Мира, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Кировском районе на улице Мира завершены основные работы по реконструкции трамвайных путей и благоустройству территории. С 28 октября трамваи № 10 и 15 вернулись на свой прежний маршрут.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение.