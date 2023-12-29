Рост цен на куриные яйца объяснили на Новосибирской птицефабрике

«Новосибирская птицефабрика» объяснила рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает Mash в Телеграм.

По мнению фабрики, рост цен случился из-за повышения цен на логистику, корма, прививки и упаковку. По данным Mash, птицефабрика ранее платила водителю фуры 20 тысяч рублей за 200 километров, а сейчас приходится выплачивать порядка — 70 тысяч рублей.

В копилку причин также отправляется рост цен на топливо и дефицит рабочей силы.

— И последний плюс к себестоимости яиц — упаковка. Цена на коробки за этот год выросла втрое, — говорится в сообщении.

Напомним, цены на куриные яйца заметно поднялись в ноябре. В целом за 2023 год они подорожали более чем на 40%.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен на куриные яйца и принять меры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские птицефабрики-добровольцы пообещали заморозить цены на яйца.