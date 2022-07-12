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Ребенку требуются датчики для непрерывного мониторинга глюкозы

  • 12/07/2022, 18:08
новости Новосибирска
Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня гликемии для своевременной корректировки инсулинотерапии.

У девятилетнего Артема Баталова сахарный диабет 1-го типа. Мальчику требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год.

— Сын заболел в два года. Сначала думали, что у него ангина, лечили как обычно, но состояние Артема ухудшалось. Однажды случился приступ: сын застонал и потерял сознание. Мы вызвали скорую, медики несколько часов приводили Артема в чувство. Оказалось, у него был очень высокий уровень сахара в крови. Сына увезли в реанимацию, стали вводить инсулин, — рассказывает мама Артема Екатерина Склянова.

В больнице ребенок и мама учились жить с диабетом: делать инъекции, рассчитывать дозы инсулина и хлебные единицы. С тех пор приходилось замерять сахар по 10–15 раз в сутки. У Артема болели пальцы, шишки от проколов не заживали.

— Благодаря вашей помощи мы уже почти год используем систему непрерывного мониторинга глюкозы. Датчик, который крепится на руку, постоянно измеряет уровень сахара, а сканер в любое время показывает его значение на экране. Это помогает без проколов пальцев контролировать сахар. Спасибо вам! Артем живет полноценной, активной жизнью, как все дети его возраста. Но в последнее время у сына опять начались перепады уровня сахара, уже есть осложнение на сосуды. Датчики к системе мониторинга заканчиваются, а государство ими пока не обеспечивает. Я сама на инвалидности, у нас двое детей, работает только муж, он водитель. Мы вновь просим вас помочь Артему! — обращается Екатерина Склянова к неравнодушным читателям.

Педиатр Городской клинической поликлиники №2 (Новосибирск) Наталья Белоусова подтвердила, что сахарный диабет у Артема протекает тяжело, с частными эпизодами гипогликемии — резкого снижения уровня глюкозы в крови. Особенно опасны такие состояния в ночное время.

— Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня гликемии с помощью специального аппарата. Он поможет своевременно корректировать инсулинотерапию, снизить риск возникновения осложнений, улучшить качество жизни ребенка, — говорит врач.

По информации Русфонда, для закупки датчиков необходимо 161 784 рублей.

Помочь Артему можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Русфонд благотворительность


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