В Новосибирске появилась площадка для развития технологического предпринимательства

Компания МТС открыла в Новосибирске лабораторию инноваций MTS StartUp Hub — площадку для развития технологического предпринимательства. С ее помощью компании региона смогут развивать цифровые продукты с использованием преимуществ технологий 5G и edge computing, получать экспертную и грантовую поддержку от МТС и масштабировать решения.

Стать резидентами MTS StartUp Hub в Новосибирске могут компании B2B и B2C-сегментов из сферы облачных технологий, IoT, AR/VR-технологий, финтеха, медиа, ритейла, развлечений, умного дома на стадии готового продукта или MVP. Самые успешные команды получат грант до полумиллиона рублей для доработки решений и смогут масштабировать их на региональном и федеральном уровне.

— Открытие лаборатории инноваций в Новосибирске — важный шаг для усиления технологического предпринимательства региона. В нашем городе сосредоточено около сотни научно-исследовательских и образовательных организаций, поэтому мы запускаем лабораторию инноваций именно здесь. Уверен, что работа площадки поможет предпринимателям реализовать проекты, создавать и развивать технологии, не покидая регион, — отметил директор филиала ПАО МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

Лаборатория инноваций расположена на территории Академпарка и состоит из коворкинга и технологической зоны, обеспеченной сетью 5G и оборудованием для доработки и пилотирования цифровых продуктов, в том числе 5G-модулями для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

— За время активной работы MTS StartUp Hub мы накопили значительный опыт работы с инновациями, который регионы могут использовать для развития технологического предпринимательства и поиска точек роста. Открытие лаборатории в Новосибирске позволит стартапам получить доступ к технологиям, оборудованию и экспертизе МТС, не покидая пределы региона. Проект также даст возможность масштабировать бизнес и создавать сервисы, которые улучшают повседневную жизнь людей и ускоряют цифровую трансформацию крупных предприятий, — прокомментировал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

В Лаборатории Инноваций развернута сеть 5G NSA, включающая в себя вынесенный фрагмент 5G Core, сети радиодоступа 5G RAN и фрагмент транспортной сети емкостью 10 Гбит/с. Вынесенный узел ядра сети реализует виртуальные сетевые функции, аналогичные тем, что используются на сетях операторов связи. Они обладают высокой степенью надежности и низкими задержками. Радиопокрытие обеспечено в диапазоне 4900 МГц и 28 ГГц (продукты AIR 6449, StreetMacro 6701).

MTS StartUp Hub — центр инноваций и инвестиций компании МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции, коммерческое сотрудничество и программа инкубации технологических решений. Первая лаборатория инноваций MTS StartUp Hub была открыта в Москве в 2019 году. Сейчас доработка цифровых продуктов возможна в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также на площадке партнера МТС в Казахстане Astana HUB.

Узнать детали работы центра и подать заявку на участие в программах MTS StartUp Hub можно здесь.

Ранее редакция рассказывала, что МТС расширяет сеть «по совету» искусственного интеллекта.