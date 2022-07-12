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Около станции «Новосибирск-Главный» открылся подземный «автовокзал»

  • 12/07/2022, 18:39
Автор:
новосибирские новости
Большая часть комплекса транспортно-пересадочного пункта расположена под землей и в перспективе будет соединена с метро.

На площади им. Гарина-Михайловского, около железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» открылся новый транспортно-пересадочный пункт.

— Объект станет важной частью транспортной инфраструктуры города и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла на площади им. Гарина-Михайловского, — подчеркнул на открытии мэр города Анатолий Локоть. —  В этой точке сегодня сходится метро, железнодорожный транспорт, городские наземные, а также междугородные и международные автобусные перевозки. Это интересное техническое решение, которое не перегружает площадь Гарина Михайловского и создает комфортные условия для обслуживания жителей и гостей города.

Общая площадь объекта — 658 кв. метров, он состоит из двух частей: подземной (474 кв. м) и надземной (184 кв. м). В подземной части пассажирам будут доступны круглосуточные билетные кассы, туалетные комнаты, места для зарядки телефонов. Помещения оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Собственник ООО «Автовокзал-Главный», депутат горсовета Андрей Гудовский добавил, что на наземной площадке оборудовано 4 перрона для остановки автобусов. На подземной —  разместится 4 кассы, где можно будет купить билеты на автобусы междугородных рейсов. По его словам, есть возможность приобретения билетов онлайн, но большинство пассажиров предпочитает это делать через кассу — компании пришлось учитывать эти предпочтения при модернизации объекта. Кроме того, увеличится зал ожиданий для пассажиров. В общей сложности, площадь транспортно-пересадочного пункта вырастет почти в 3 раза. При этом торговых точек на площадке не будет, за исключением сервисных объектов: банкоматов, вендинговых автоматов и т.д.

новосибирские новости

— Довольно большая часть пассажиров, следующих междугородным и даже международным транспортном из Новосибирска, предпочитают осуществлять посадку в районе вокзала «Новосибирск-Главный». Особенно речь идет о маршрутах южного и западного направлений. Ранее нам поступали жалобы, что людям некомфортно ожидать транспорт в небольших помещениях, особенно в зимний период. Плюс, это было запрещено во время пандемии. Поэтому было принято решение принять участие в проекте муниципалитета по созданию транспортно-пересадочного узла, — говорит Гудовский. —Сегодня мы перерезаем ленточку, а завтра транспортно-пересадочный пункт приступит к полноценной работе.

Как подчеркнул Анатолий Локоть общий объем инвестиций в проект уже профинансированный инвестором, составляет около 100 млн рублей, без учета капвложений в ремонт перехода к станции метро. Подготовка проектно-сметной документации по этому объекту завершается, ввести его в эксплуатацию инвестор должен до конца лета.

новосибирские новости

В целом в развитие транспортной инфраструктуры города, включая строительство нового автовокзала на Гусинобродском шоссе, компания за пять лет вложила уже более 300 млн рублей. В перспективе, при росте пассажиропотока, «Автовокзал-Главный» планирует расширять площади транспортно-пересадочных пунктов, расположенных на Речном вокзале, ул Немировича-Данченко, в Бердске и Болотном. Для обеспечения более комфортных условий обслуживания пассажиров.

Андрей Гудовский подчеркнул, что на сегодняшний день возобновлены рейсы во всех направлениях, с которыми автовокзал работал до пандемии. По пассажиропотоку компания пока не вышла на уровень 2019 года. Хотя в последнее время заметно вырос спрос на междугородные и международные поездки в рамках развития внутреннего туризма.

новосибирские новости

На привокзальной площади транспортно-пересадочный пункт ООО «Автовокзал-Главный» работает с 2017 года. В ноябре 2021 года началось строительство подземного перехода с присоединением к переходу метрополитена, где планировалось разместить дополнительные объекты обслуживания пассажиров. В мае 2022 года строительство было завершено. Генеральным подрядчиком выступил МП «Метро МиР».

Ранее редакция сообщала, что до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе протянут трамвайные пути.

Фото предоставлено ООО «Автовокзал-Главный»

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : пассажирские перевозки Новосибирск автовокзал


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