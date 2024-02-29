Ребенок по имени Бог ― мой судья родился под Новосибирском

Сотрудники ЗАГСа в городе Болотное торжественно зарегистрировали новорожденного мальчика, который появился на свет в День всех влюбленных ― 14 февраля.
― Малышу дали красивое и мужественное имя – Данила, что в дословном переводе означает «Бог — мой судья», ― рассказали в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
В семье Василия и Ирины Сытых это уже второй сын. Первого родители назвали Кириллом. В райцентре отмечают, что семья очень дружная, трудолюбивая.
― Свидетельство о рождении ребенка и памятный подарок вручила главе семьи начальник отдела ЗАГС Болотнинского района Галина Аксёненко с пожеланиями вырастить сына достойным гражданином своей страны, ― сообщает управление ЗАГСа.
Ранее редакция рассказывала, какими самыми редкими именами называли своих детей новосибирцы в январе 2024 года.
Фото: управление по делам ЗАГС Новосибирской области.
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