Ребенок по имени Бог ― мой судья родился под Новосибирском

Сотрудники ЗАГСа в городе Болотное торжественно зарегистрировали новорожденного мальчика, который появился на свет в День всех влюбленных ― 14 февраля.

― Малышу дали красивое и мужественное имя – Данила, что в дословном переводе означает «Бог — мой судья», ― рассказали в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

В семье Василия и Ирины Сытых это уже второй сын. Первого родители назвали Кириллом. В райцентре отмечают, что семья очень дружная, трудолюбивая.

― Свидетельство о рождении ребенка и памятный подарок вручила главе семьи начальник отдела ЗАГС Болотнинского района Галина Аксёненко с пожеланиями вырастить сына достойным гражданином своей страны, ― сообщает управление ЗАГСа.

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