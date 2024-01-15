Волейбольный клуб «Локомотив» выиграл домашний матч с «Югрой-Самотлор»

Волейбольный клуб «Локомотив» в сухую выиграл матче с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служа новосибирского клуба.

Матч закончился со счетом 3:0.

Обратим внимание, что сейчас новосибирский клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Следующий матч у «Локомотива» состоится 17 января с «Нова» из Новокуйбышевска.

Напомним, что волейболисты «Локомотива-Новосибирск» одержали победу над «Газпром-Югра». Матч закончился со счетом 3:0.

Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Урал» в домашнем матче.