Волейбольный клуб «Локомотив» выиграл домашний матч с «Югрой-Самотлор»

Волейбольный клуб «Локомотив» в сухую выиграл матче с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служа новосибирского клуба.
Матч закончился со счетом 3:0.
Обратим внимание, что сейчас новосибирский клуб занимает первое место в турнирной таблице.
Следующий матч у «Локомотива» состоится 17 января с «Нова» из Новокуйбышевска.
Напомним, что волейболисты «Локомотива-Новосибирск» одержали победу над «Газпром-Югра». Матч закончился со счетом 3:0.
Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Урал» в домашнем матче.
Фото со страницы ВК «Локомотив-Новосибирск» в Вконтакте
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