Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске

Наступившая неделя едва ли порадует жителей Новосибирска теплой погодой и ласковым солнышком. Судя по прогнозам метеосервисов, октябрь полностью вступает в свои права.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, еще сохранится тепло минувшего воскресенья. 7 октября станет самым теплым днем этой недели — +10…+12 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Уже со вторника температура за окном начнет опускаться. В дневные часы будет прохладно — от 0 до +10 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до -5 градусов. Как показывает метеоресурс, в среду в Новосибирске прольются дожди.

Чуть более позитивный прогноз дает Яндекс.Погода. Согласно информации сервиса, 7 октября воздух прогреется до +14 градусов, осадков в понедельник не ожидается. Со вторника температура начнет опускаться и уже к пятнице достигнет +1 днем и -2 ночью. Небо будет пасмурным, а в субботу начнет пролетать снег.

7 октября православные вспоминают святую равноапостольную Феклу Иконийскую которая отказалась от брака со знатным юношей ради служения богу.

В народном календаре 7 октября получил название Феклин день, а также Фекла Запрядальница или Фекла-Заревница. На Руси верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял — сидеть ей в девках.

Феклин день считается благоприятным временем для садоводства. Этот день идеален для посадки осенних культур, особенно тех, которые будут радовать вас весной. День также подойдет для генеральной уборки и наведения порядка в доме. Сегодня можно без сожаления избавляться от старых ненужных вещей.

А вот чем точно не стоит заниматься 7 октября, так это ссориться и выяснять отношения, начинать новые проекты и заключать сделки, а так же давать в долг.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. Согласно народным приметам, если на дубе много желудей, это обещает теплую зиму и плодородное лето. В этот день тихие охотники в последний раз ходили в лес за белыми грибами.

Еще несколько примет, на которые ориентировались наши предки:

— Если с утра светит яркое солнце — жди перемены погоды; — Гремит гром — к белоснежной мягкой зиме; — Листья опадают слабо — морозы наступят не скоро; — Птицы низко над землей летают — к ранней зиме.

Ранее новосибирский агроном рассказала, стоит ли убирать опавшую листву на даче. Оказывается, пожухлые листики могут стать как спасением, так и источником болезней для плодовых растений в новом сезоне.