Рекламодателям

Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске

  • 07/10/2024, 10:25
Автор: Ольга Кирсанова
Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске
Чего не стоит делать в Фёклин день, чтобы избежать неприятностей.

Наступившая неделя едва ли порадует жителей Новосибирска теплой погодой и ласковым солнышком. Судя по прогнозам метеосервисов, октябрь полностью вступает в свои права.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, еще сохранится тепло минувшего воскресенья. 7 октября станет самым теплым днем этой недели — +10…+12 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске

Уже со вторника температура за окном начнет опускаться. В дневные часы будет прохладно — от 0 до +10 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до -5 градусов. Как показывает метеоресурс, в среду в Новосибирске прольются дожди.

Чуть более позитивный прогноз дает Яндекс.Погода. Согласно информации сервиса, 7 октября воздух прогреется до +14 градусов, осадков в понедельник не ожидается. Со вторника температура начнет опускаться и уже к пятнице достигнет +1 днем и -2 ночью. Небо будет пасмурным, а в субботу начнет пролетать снег.

Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске

7 октября православные вспоминают святую равноапостольную Феклу Иконийскую которая отказалась от брака со знатным юношей ради служения богу.

В народном календаре 7 октября получил название Феклин день, а также Фекла Запрядальница или Фекла-Заревница. На Руси верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял — сидеть ей в девках.

Феклин день считается благоприятным временем для садоводства. Этот день идеален для посадки осенних культур, особенно тех, которые будут радовать вас весной. День также подойдет для генеральной уборки и наведения порядка в доме. Сегодня можно без сожаления избавляться от старых ненужных вещей.

А вот чем точно не стоит заниматься 7 октября, так это ссориться и выяснять отношения, начинать новые проекты и заключать сделки, а так же давать в долг.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. Согласно народным приметам, если на дубе много желудей, это обещает теплую зиму и плодородное лето. В этот день тихие охотники в последний раз ходили в лес за белыми грибами.

Еще несколько примет, на которые ориентировались наши предки:

— Если с утра светит яркое солнце — жди перемены погоды;

— Гремит гром — к белоснежной мягкой зиме;

— Листья опадают слабо — морозы наступят не скоро;

— Птицы низко над землей летают — к ранней зиме.

Ранее новосибирский агроном рассказала, стоит ли убирать опавшую листву на даче. Оказывается, пожухлые листики могут стать как спасением, так и источником болезней для плодовых растений в новом сезоне.

Источник фото: Freepik / Автор freepik, сервисы погоды

680

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : погода октябрь


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Попов: Мной всегда двигало и двигает одно желание — сделать что-то полезное для людей и рынка

Андрей Попов: Мной всегда двигало и двигает одно желание — сделать что-то полезное для людей и рынка

Практика показала, что это желание способствует развитию бизнеса.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирским фермерам снизили размер гранта
7/10/24 13:30
Агропром Власть
Цифровые сервисы помогают новосибирцам решить практически любой вопрос в режиме онлайн
7/10/24 13:21
Власть
Сергей Эпов возглавил «Гормост»
7/10/24 13:15
Власть Отставки и назначения
Еще ни одна компания в Новосибирске не вошла в реестр утилизаторов
7/10/24 13:00
Бизнес ЦУР
Товарооборот ярмарки белорусских товаров составил около 70 миллионов рублей
7/10/24 12:30
Город
Снегоуборочная техника в Новосибирске готова к зиме на 70%
7/10/24 12:00
Город
В Новосибирске только три дома не подключены к теплу
7/10/24 11:30
Власть Город
Новосибирск лидирует по количеству аварий с одним автомобилем или водителем в России
7/10/24 11:00
Право&Порядок Страхование Транспорт
Холод и снег: до -5 опустится температура воздуха на неделе в Новосибирске
7/10/24 10:25
Общество
В трех регионах Сибири упал спрос на учителей
7/10/24 10:01
Власть Общество
По требованию Бастрыкина в отрезанном от отопления Первомайском районе прошла проверка
7/10/24 9:30
Власть Общество
Суд отказался исключать «СпецТрансСтрой» из реестра недобросовестных поставщиков
7/10/24 9:00
Бизнес Власть
Новосибирская область займет в банках 5 млрд рублей
6/10/24 18:30
Власть Финансы
Компания «СЕЛЛ-Сервис» нарастила выручку на 70%
6/10/24 17:30
Бизнес
ГК «ВИС» проиграла в суде по иску Минздрава на 86 млн рублей
6/10/24 16:30
Власть Недвижимость
Сезон лазерных шоу в Центральном парке Новосибирска сегодня завершается
6/10/24 15:30
Город Общество
К концу следующей неделе в Новосибирск придут минусовые температуры
6/10/24 14:30
Общество
Мэрия начала поиск подрядчиков для вывоза снега с городских улиц
6/10/24 13:30
Бизнес Власть Город
Компания из Новосибирска регистрирует корм для квадроберов
6/10/24 12:30
Бизнес Общество
В медико-социальной экспертизе опровергли рост очередей при оформлении инвалидов
6/10/24 11:30
Власть Общество
Популярное
Маршрут здоровья открылся на улице Полевая в Новосибирске
5/10/24 9:30
Партию мигрантов вывезли с новосибирской фермы, где они содержались в рабстве
4/10/24 14:30
Житель Новосибирска освободил 10 человек из застрявшего лифта
4/10/24 13:00
Чтобы купить алкоголь, новосибирский автослесарь угнал машину клиента
4/10/24 11:00
В Новосибирске арестовали сотрудников ГАИ, обвиняемых в вымогательстве взятки
3/10/24 16:51
Ведром опят похвасталась жительница Новосибирска
3/10/24 16:30
Новости компаний
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»
23/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска