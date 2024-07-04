Матерившегося весь полет новосибирца задержали в Омске

42-летний новосибирец вызвал переполох на борту самолета в Омске. Он устроил конфликт с соседом из-за размещения ручной клади.

― На неоднократные замечания граждан и членов экипажа мужчина не реагировал, ― говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции доставили задержанного в отделение. Там в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Транспортная полиция напоминает, что невыполнение правил поведения на борту самолёта может привести к отказу авиакомпании от дальнейшей перевозки пассажира. В этом случае нарушитель будет обязан возместить авиакомпании возможный ущерб и убытки.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что многодетная семья не улетела в отпуск из-за того, что заблудилась в аэропорту Новосибирска.