Временно прекратит работу трамвай № 8, а № 15 изменит схему движения в Новосибирске

С 23:00 5 июля до 5:00 8 июля трамвайный маршрут № 8 будет закрыт, а движение трамвая № 15 будет организовано по изменённому маршруту.
Мэрия Новосибирска сообщила, что это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Троллейной.
— На участке от жилого дома № 12 до ул. Демьяновской в указанный период не будет ходить трамвай № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — Ул. Титова», — говорится в сообщении.
Также из-за ремонта изменяется движение трамвая № 15 в прямом и обратном направлениях.
Ранее редакция сообщала о том, что на дорогах в двух районах Новосибирска вводятся временные ограничения.
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