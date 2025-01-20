Реестр работодателей с нелегальной занятостью создали в Новосибирске

Правительство РФ утвердило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Составлять список будут сотрудники Федеральной службы по труду и занятости. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

— В перечень войдут компании, у которых, начиная с 1 января 2025 года, будут выявлены факты уклонения от официального оформления работника при его трудоустройстве либо заключения с ним гражданско-правового договора вместо трудового, — уточнили в ведомстве.

Добавляется, что в реестре будет указано название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, а также ИНН, дата и причина включения в данный список. Все данные будут хранится в открытом доступе на протяжение одного года с момента последнего нарушения. По истечении срока все сведения будут автоматически исключены из списка.

— В 2024 году на территории Новосибирской области выявлено 688 работодателей, которые выплачивали своим работникам заработную плату в размере ниже МРОТ. Также в зону риска попали 536 организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших к труду 18 тысяч самозанятых, по которым усматриваются риски подмены трудовых отношений, — рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

В ведомстве уверены, что реестр поможет соискателям заранее оценивать добросовестность работодателя при трудоустройстве, а данная инициатива в целом направлена на обеление рынка труда.

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