Номинация «Наука и образование» с акцентом на долгосрочные планы развития Сибири

В настоящее время прогресс в научной и образовательной сферах является ключевым фактором, определяющим лидерские позиции России в технологическом плане, обеспечивающим ускоренный рост экономики страны и выступающим гарантом нацбезопасности и высокого уровня жизни граждан. В связи с этим, укрепление кадрового потенциала в научной и инновационной деятельности приобретает первостепенное значение, являясь центральным вопросом научной политики и необходимым условием для достижения государственного суверенитета в области передовых технологий.

На заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию, состоявшемся 6 февраля 2025 года, обсуждалась тема обеспечения приоритетных направлений научно-технического развития квалифицированными инженерными кадрами. Как подчеркнул Владимир Путин, цель поставлена четко: Россия должна быть конкурентоспособной в ключевых направлениях технологического развития. Для достижения этой цели необходимы специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся отраслей, и готовые применять передовые методы проектирования и конструирования. Глава государства отметил, что одной из приоритетных задач для всех уровней образования является подготовка для промышленности и других секторов экономики профессионалов, обладающих знаниями сложных технологических систем и необходимыми инженерными компетенциями.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе подчеркнул, что Сибирь является важнейшим научно-производственным центром России. По его словам, опережающее развитие промышленности округа является необходимым условием для роста смежных отраслей и повышения качества жизни в сибирских регионах. Анатолий Серышев считает, что активное развитие кооперации между бизнесом и наукой, которой традиционно сильна Сибирь, позволит эффективно формировать новые производственные цепочки и быстро переводить научные разработки в продукты и технологии. Полпред убежден, что тесное взаимодействие между предприятиями, органами власти и образовательными учреждениями особенно важно для решения такой важной проблемы, как дефицит кадров.

В XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» номинацию «Наука и образование» продолжает поддерживать генеральный партнер проекта ПАО «ГМК «Норильский никель». Андрей Грачев, вице-президент компании, отметил, что данный конкурс прочно зарекомендовал себя как профессиональная площадка и ежегодный смотр талантливых журналистов Сибири. Он подчеркнул особую роль номинации «Наука и образование», спонсором которой традиционно является «Норникель», в формировании основы будущего страны. Грачев выразил уверенность в том, что популяризация достижений в этих сферах является важной и интересной задачей для журналистов, и пожелал участникам конкурса достижения новых профессиональных высот.

«Норникель» играет значительную роль в экономике регионов, где ведет свою деятельность, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков. Помимо этого, активно поддерживает важные социальные инициативы на региональном и федеральном уровнях, способствует развитию спорта и успешно реализует собственные образовательные проекты. Компания активно взаимодействует с научно-исследовательскими институтами РАН, отраслевыми научными организациями и высшими учебными заведениями.

В номинации «Наука и образование» будут отмечены авторы, освещающие события и проекты, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий, а также Плана комплексного развития Сибирского отделения РАН, с акцентом на приоритеты и долгосрочные планы развития Сибири. Также будут рассматриваться работы, посвященные программе «Приоритет-2030», направленной на поддержку и развитие передовых образовательных учреждений.

Особое внимание жюри будет уделено материалам, рассказывающим о модернизации научно-исследовательской базы, фундаментальных исследованиях сибирских ученых и инновационных разработках университетов и исследовательских институтов. Авторам предлагается освещать темы, связанные с популяризацией науки, повышением доступности и качества образования, развитием научной деятельности в вузах и поддержкой молодых ученых.

Работы, опубликованные в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года, принимаются для участия в юбилейном сезоне Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Детальную информацию о номинациях, условиях участия и подаче заявок можно найти на сайте проекта sibirpro.ru.