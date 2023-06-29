Региональные и местные гранты освободят от НДФЛ

Правительство планирует освободить от НДФЛ региональные и местные гранты для граждан, сообщает телеграм-канал «Поддержка экономики НСО». Таким образом на реализацию проектов получателей будет направлен больший объем средств.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что аналогичная норма уже применяется на федеральном уровне и касается проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов.
Также, согласно решению правительства, в настоящее время гранты некоторых НКО по умолчанию не облагаются налогом — «Большая перемена», «Движение первых», «Россия страна возможностей» и других.
По словам Решетникова, новая мера сделает равноправными получателей поддержки на региональном, муниципальном и федеральном уровне.
Отмечается, что список соревнований, конкурсов, иных мероприятий, которых касается действие нового закона, регионы и муниципалитеты утвердят самостоятельно. Также от НДФЛ могут освобождаться гранты на оплату проезда до места проведения соревнований и конкурсов, питания и проживания там.
Однако, чтобы вступить в силу, документу еще предстоит пройти рассмотрение депутатами Госдумы и получить одобрение Президента.
Ранее редакция сообщала, что НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей предлагают отменить.
Фото: ru.freepik.com — jcomp
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