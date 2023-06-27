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НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей предлагают отменить

  • 27/06/2023, 10:23
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НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей предлагают отменить
Мера позволит улучшить финансовое благосостояние людей, считают авторы инициативы.

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и внесут на рассмотрение закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех граждан, чей ежемесячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Поправки хотят внести в ст. 217 Налогового кодекса. По словам авторов законопроекта, мера призвана улучшить финансовое благосостояние людей. Отмена НДФЛ увеличит семейный бюджет, считают представители партии.

В настоящее время НДФЛ в России составляет 13% для граждан с годовым доходом до пяти миллионов рублей, 15% — для тех, кто зарабатывает выше этой суммы.

Если законопроект получит одобрение депутатов, сенаторов и президента, новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что материальная помощь студентам больше не будет облагаться налогами.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы отмена НДФЛ законопроект Госдума власть


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