Как правильно выбрать шины для легкового авто

Самым удобным транспортным средством по-прежнему остаётся автомобиль. С его помощью можно с легкостью перемещаться по любому городу и за его пределами. Машина, приобретенная в личное пользование, позволяет комфортно ездить независимо от времени суток и погодных условий, захватив с собой семью, множество вещей и даже домашних питомцев. Дополнительное преимущество заключается ещё и в том, что современные автомобили надежны и долговечны, однако для того, чтобы езда на них была максимально безопасной, следует отслеживать техническое состояние на постоянной основе. Так, например, важно своевременно менять шины, от которых во многом зависит управляемость транспортного средства в целом.

Достаточно появиться первым признакам износа для того, чтобы автовладелец воспринял это проявление как сигнал к установке новых покрышек. Экономить в этом случае не стоит, так как подобная бережливость может обернуться ДТП. Ориентироваться в процессе выбора подходящих покрышек для легкового авто лучше на советы опытных специалистов, опираясь параллельно на те рекомендации, которые диктует производитель в руководстве по эксплуатации.

Как подобрать шины в зависимости от типа

Многие автовладельцы уже освоили возможность купить шины в Новосибирске, используя услуги интернет-магазинов. Таким образом, всегда можно, не выходя из дома, ознакомиться со всеми представленными моделями в удобном электронном каталоге. Все покрышки, представленные сегодня на рынке, делятся на шоссейные, скоростные, всесезонные, зимние и всесезонные скоростные. Выбрать подходящий вариант из приведённого перечня можно в зависимости от условий эксплуатации конкретного ТС. Если речь идёт о поездках в тёплое время года, то следует воспользоваться шоссейными покрышками, специально разработанными для твердых покрытий. Они превосходно удерживают сцепление даже на мокром асфальте, однако зимой эксплуатировать их запрещено строго-настрого. Наступление холодов означает необходимость замены резины на зимнюю. Скоростные покрышки применяются в автомобилях премиум-класса и стоят довольно дорого. В то же время они отличаются надежностью и долговечностью. В качестве универсального решения многие выбирают всесезонные шины, характеристики позволяют эксплуатировать их в любое время года одинаково эффективно.

Особенности маркировки

На боковой зоне любой покрышки присутствует специальный код — именно по нему определяются технические параметры конкретного изделия. Если речь идет о выборе резины для легковых автомобилей, то на ней в обязательном порядке должна присутствовать литера «P». Первое число демонстрирует ширину покрышки, после чего можно прочитать соотношение высоты профиля к ширине. Последняя цифра указывает на размер шины.