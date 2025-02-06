Рекламодателям

Более половины офисных сотрудников Новосибирска жалуются на некомфортные условия

  • 06/02/2025, 13:00
Более половины офисных сотрудников Новосибирска жалуются на некомфортные условия
Чаще всего белые воротнички жалуются на отсутствие зоны отдыха

Представления о комфорте у каждого человека свои, но у офисных работников они во многом сходятся. Какие составляющие вкладывают в это понятие новосибирцы выяснили российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания «Роквул» в результате совместного опроса.

Для подавляющего большинства горожан главной составляющей офисного комфорта является удобная мебель, которую назвали 75% опрошенных. Чуть меньше назвали чистоту и порядок в офисе (72%). 69% респондентов уверено, что на рабочем месте само главное – это комфортная температура воздуха. Отсутствие посторонних шумов необходимо 56%, а зона отдыха 50%. Кофемашины и перекусы необходимы 39% опрошенных, а отсутствие сквозняков 31%. Еще 22% для ощущения комфорта будет достаточно понятной планировки, а еще 8% вообще неважны условия, главное – хорошие коллеги и интересные задачи.

При этом 25% опрошенных новосибирцев готовы даже уволиться, если условия труда не будут недостаточно комфортными. Хотя всего 36% опрошенных полностью довольно своим нынешним офисом.

– 42% жалуются на то, что на работе нет зоны отдыха, 36% — на сквозняки или холод в офисе, 28% — на неудобную мебель, 22% — на старую технику. 19% недовольны тем, что их офис слишком маленький и в нем отсутствует кофемашина, 14% страдают из-за шума, а 6% рассказали, что у них на работе грязно, – уточнили аналитики.

Интересно, что чаще всего довольны своим рабочим местом финансисты и бухгалтеры (60%), а также ИТ-специалисты (55%). Больше всего жалоб поступало от медиков (39%) и юристов (36%).

Ранее редакция сообщала о прогнозах экспертов о развитии рынка найма в ближайшем будущем.

Фото freepik, автор: freepik.

374

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский зоопарк выпустил своих обитателей на прогулку по городу
6/02/25 15:30
Общество
Андрей Травников сообщил о планах запустить станцию «Спортивная» в 2025 году
6/02/25 15:15
Город Транспорт
Мошенники используют виртуальные образы карт для обмана жителей Новосибирска
6/02/25 15:00
Общество Финансы
«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области
6/02/25 14:30
Агропром
Первая крупная распродажа года увеличила число покупок в Новосибирске почти на 60%
6/02/25 14:05
Бизнес Общество
Новосибирск может уступить Красноярску по привлекательности трудоустройства
6/02/25 14:00
Бизнес Общество
Новосибирск признали самым дорогим городом по стоимости авиабилетов
6/02/25 13:30
Общество
Региональные власти увеличили объем финансирования науки и инноваций
6/02/25 13:15
Власть
Более половины офисных сотрудников Новосибирска жалуются на некомфортные условия
6/02/25 13:00
ПроБизнес
Первого мигранта выдворили из Новосибирской области по новому закону
6/02/25 12:00
Право&Порядок
Новосибирская область запускает проект «Герои НовоСибири»
6/02/25 11:35
Власть
СКР предъявит обвинение в деле о посадке самолёта под Новосибирском
6/02/25 11:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Вымогателей денег у руководства крупного завода арестовали в Новосибирской области
6/02/25 11:10
Право&Порядок
Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей за год
6/02/25 11:05
Финансы
Экс-подрядчику Октябрьского моста в Новосибирске вернули иск на 228 млн рублей
6/02/25 11:00
Бизнес Власть
В Новосибирске ввели режим «черного неба»
6/02/25 10:30
Общество
Новый самолет Tango российской сборки показали на выставке NAIS
6/02/25 10:00
Бизнес Технологии
Из плена вернулись трое новосибирцев-участников СВО
6/02/25 9:45
Общество
«СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске
6/02/25 9:30
Власть Общество Транспорт
Цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут
6/02/25 9:00
Бизнес Общество
Популярное
Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании первоклассника-инвалида в Новосибирске
6/02/25 12:30
Несколько собак остались на улице после расселения барака в Новосибирске
5/02/25 18:00
Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие
5/02/25 13:00
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска