Более половины офисных сотрудников Новосибирска жалуются на некомфортные условия

Представления о комфорте у каждого человека свои, но у офисных работников они во многом сходятся. Какие составляющие вкладывают в это понятие новосибирцы выяснили российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания «Роквул» в результате совместного опроса.

Для подавляющего большинства горожан главной составляющей офисного комфорта является удобная мебель, которую назвали 75% опрошенных. Чуть меньше назвали чистоту и порядок в офисе (72%). 69% респондентов уверено, что на рабочем месте само главное – это комфортная температура воздуха. Отсутствие посторонних шумов необходимо 56%, а зона отдыха 50%. Кофемашины и перекусы необходимы 39% опрошенных, а отсутствие сквозняков 31%. Еще 22% для ощущения комфорта будет достаточно понятной планировки, а еще 8% вообще неважны условия, главное – хорошие коллеги и интересные задачи.

При этом 25% опрошенных новосибирцев готовы даже уволиться, если условия труда не будут недостаточно комфортными. Хотя всего 36% опрошенных полностью довольно своим нынешним офисом.

– 42% жалуются на то, что на работе нет зоны отдыха, 36% — на сквозняки или холод в офисе, 28% — на неудобную мебель, 22% — на старую технику. 19% недовольны тем, что их офис слишком маленький и в нем отсутствует кофемашина, 14% страдают из-за шума, а 6% рассказали, что у них на работе грязно, – уточнили аналитики.

Интересно, что чаще всего довольны своим рабочим местом финансисты и бухгалтеры (60%), а также ИТ-специалисты (55%). Больше всего жалоб поступало от медиков (39%) и юристов (36%).

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