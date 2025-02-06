Новосибирск признали самым дорогим городом по стоимости авиабилетов

Эксперты Ассоциации туроператоров России провели исследование стоимости перелётов между семью крупнейшими аэропортами страны на начало марта.

В результате выяснилось, что Новосибирск занимает первое место среди российских городов по высокой цене авиабилетов. По данным экспертов, стоимость перелёта из Новосибирска будет значительно выше, чем из других крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Минеральные Воды.

Анализ показал, что самые дешевые авиабилеты из Новосибирска до Москвы или Санкт-Петербурга, и то если пассажир не планирует брать с собой багаж.

Лучшие предложения по ценам из Новосибирска, по данным АТОР, предлагают такие авиакомпании, как Smartavia, Nordwind и «Победа». Однако их тарифы по-прежнему остаются высокими.

Ранее редакция сообщала о том, что на зарубежные пляжи из Новосибирска за год вылетели 400 тысяч человек. В топе спроса — Турция и Таиланд.