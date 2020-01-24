Региональный сосудистый центр в Новосибирском Академгородке будет создан к концу 2020 года

На базе Центральной клинической больницы Новосибирского Академгородка в рамках нацпроекта «Здравоохранение» активными темпами ведутся работы по созданию регионального сосудистого центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса для организации регионального сосудистого центра №3 в ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» на ул. Пирогова начались в этом году, а в прошлом была разработана вся необходимая проектно-сметная документация. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Завершение работ по созданию регионального сосудистого центра планируется в конце 2020 года. В четырехэтажном здании площадью 4 тыс. кв м расположится лучевая диагностика, неврологическое и кардиологическое отделения, реанимация и рентген-операционная.

В региональном правительстве напомнили, что в прошлом году в рамках нацпроекта для нового центра уже приобретено более 90 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области