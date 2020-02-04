В Новосибирске аренда офисов стала доступнее на 6% за квартал

В Новосибирске по итогам IV квартала 2019 арендовать офисное помещение стало доступнее на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и в среднем обойдется в 600 рублей за кв.м. Покупка офиса в среднем по городу также подешевела на 2% по сравнению с III кварталом 2019 года и стоит в среднем 53 тыс. рублей за кв.м. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимости, проанализировав рынок коммерческой недвижимости в Новосибирске по итогам IV квартала 2019 года.

Отмечается, что самые доступные офисы для покупки в Волгограде – около 31 тыс. рублей за квадратный метр, они стали дороже на 5% по сравнению с III кварталом 2019 года. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Омске (37,8 тыс. рублей, рост стоимости на 9%) и Челябинске (38 тыс. рублей, снижение цены на 5%).

Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Нижнем Новгороде – в среднем 62,7 тыс. рублей (цена осталась прежней по сравнению с предыдущим кварталом 2019 года). По стоимости квадратного метра в продаже лидируют также Екатеринбург (62,7 тыс. рублей, рост цены на 4%) и Казань (60,4 тыс. рублей, стоимость не изменилась).

Самая низкая цена аренды также зафиксирована в Волгограде (чуть более 400 рублей в месяц, +4% за квартал), Омске (также немного больше 400 рублей в месяц, -7% за квартал) и Челябинске (450 рублей в месяц, цена не изменилась).

Фото: pixabay.com, автор- louisehoffmann83