Регионы Сибири взяли более 20 наград в нацпремии Russian Event Awards 2022

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде на территории «Нижегородской ярмарки» состоялся финал XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и были подведены итоги сезона премии 2022. Делегации регионов Сибири получили 21 награду. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Сразу два гран-при завоевал СТК «Шергеш» (Кузбасс): за фестиваль «ШЕРЕГЕШФЕСТ» и за организацию рекреационной зоны в горнолыжном комплексе «Шерегеш». Еще несколько наград у музея-заповедника «Томская Писаница».

Алтайский край взял 1 гран-при в новой номинации от попечительского совета «Национальное событие 2022 года» за Пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Ах!Фест 2022» в гибридном формате.

— Такие впечатляющие результаты — показатель того, что не только СТК «Шерегеш», но и многие другие кузбасские проекты вышли на федеральный уровень по качеству и востребованности у туристов. Это результат нашей общей работы по развитию туристической отрасли в регионе, — отмечает Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Всего на конкурс было заявлено более 600 проектов из 62 субъектов РФ, в финал вышли представители 314 проектов из 55 регионов.

Ранее редакция сообщала, что в Кузбассе началась подготовка к реализации проекта «Новый Шерегеш».