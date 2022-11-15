В Кузбассе началась подготовка к реализации проекта «Новый Шерегеш»

В Минстрое России под председательством замминистра Юрия Гордеева прошло рабочее совещание, посвященное началу реализации комплексного туристического проекта «Новый Шерегеш». Строительство объекта будет осуществляться за счет средств инвесторов, корпорации Туризм.РФ, регионального и федерального бюджета.

Комплексный туристический проект «Новый Шерегеш» — это всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, который расположен в центре города-курорта, рядом с основными горнолыжными трассами.

— На средства субсидии, предоставленной региону Минстроем России в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», в Кемеровской области построят две автомобильных дороги, сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отметим, что в данный момент заключены договора с подрядчиками, начались проектно-изыскательные работы. Планируется, что строительство начнется уже в следующем году.

Строительство объектов на средства субсидии будет вестись поэтапно. Введение в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры будет возможно после завершения всех этапов строительства.

Отметим, что с 2021 года Минстрой России курирует федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках федерального проекта Минстрой России реализует две меры государственной поддержки. Первая — распределение субсидий на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в регионах. Другая мера предусматривает возможность создания инвестиционных проектов и разработки мастер-планов развития туристских территорий посредством предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ».

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