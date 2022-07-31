«ЮЛКМ» будет представлять всех владельцев облигаций «Дяди Дёнера»

Московская биржа зарегистрировала нового представителя владельцев облигаций (ПВО) по выпуску БО-П01 ООО «Дядя Дёнер» (ISIN: RU000A0ZZ7R8), которым стало ООО «ЮЛКМ». Соответствующее сообщение было раскрыто на странице представителя владельцев облигаций (сервис Интерфакс).

Напомним, ранее ООО «ЮЛКМ» уже подало исполнительный лист по выпуску БО-П02 ООО «Дядя Дёнер». В ближайшее время, после передачи прав, новый представитель владельцев облигаций подаст исполнительный лист и по первому выпуску эмитента серии БО-П01.

Ранее, 31 мая, представитель владельцев облигаций по второму выпуску «Дяди Дёнера» ООО «ЮЛКМ» подало заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время со стороны правоохранительных органов проводятся процессуальные действия по изучению обстоятельств дела и выявлению признаков состава преступления.

Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Редакция сообщала, что в мае суд отклонил иски кредиторов на банкротство «Дяди Дёнера».