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«ЮЛКМ» будет представлять всех владельцев облигаций «Дяди Дёнера»

  • 31/07/2022, 15:19
новости Новосибирска
Покупатели ценных бумаг новосибирской компании решили, что так будет проще работать с проблемным эмитентом.

Московская биржа зарегистрировала нового представителя владельцев облигаций (ПВО) по выпуску БО-П01 ООО «Дядя Дёнер» (ISIN: RU000A0ZZ7R8), которым стало ООО «ЮЛКМ». Соответствующее сообщение было раскрыто на странице представителя владельцев облигаций (сервис Интерфакс).

новости Новосибирска

«Дядю Дёнера» выводят на исполнительное производство

— Замена произошла в связи с односторонним отказом от дальнейшего исполнения своих обязательств в качестве представителя владельцев облигаций со стороны ООО «Монотон». Эти действия были согласованы между двумя ПВО и направлены на оптимизацию работы с проблемным эмитентом, — пояснили в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал». — В настоящее время по двум выпускам сети быстрого питания «Дядя Дёнер» есть вступившие в силу решения суда о взыскании номинальной стоимости и купонного дохода с эмитента.

Напомним, ранее ООО «ЮЛКМ» уже подало исполнительный лист по выпуску БО-П02 ООО «Дядя Дёнер». В ближайшее время, после передачи прав, новый представитель владельцев облигаций подаст исполнительный лист и по первому выпуску эмитента серии БО-П01.

Ранее, 31 мая, представитель владельцев облигаций по второму выпуску «Дяди Дёнера» ООО «ЮЛКМ» подало заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).  В настоящее время со стороны правоохранительных органов проводятся процессуальные действия по изучению обстоятельств дела и выявлению признаков состава преступления.

Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

 

Редакция сообщала, что в мае суд отклонил иски кредиторов на банкротство «Дяди Дёнера». 

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации бизнес банкротство


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