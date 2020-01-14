Регоператор запасся контейнерами

Региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» закупил в резерв несколько тысяч мусорных контейнеров. Поводом послужила ситуация во время новогодних каникул. Напомним, что несколько компаний-перевозчиков, работавших в 2019 году, заявили об уходе с рынка и забрали свои емкости. Это сорвало график вывоза отходов в нескольких районах Новосибирска. В настоящее время, по информации регоператора, задолженность перед рядом перевозчиков сохраняется, с некоторыми идут судебные разбирательства. Однако сумму долга в компании называть не стали. Ранее ГК «ВИС» (учредитель регоператора) приобрела для «Экологии—Новосибирск» 15 единиц мусороуборочной техники.

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— Мы приобрели контейнеры у российского производителя — компании ООО «Ай—пласт», — сообщила она. — У них были оптимальные условия как по скорости поставки, так и по цене.

Как сообщила54 директор ООО «ЭкологияНовосибирск» Лариса Анисимова, в контейнеры компания уже вложила 16 млн рублей. В настоящий момент производится их сборка, и уже поступают заказы на размещение (в частности, от дошкольных образовательных учреждений).

Расходы на контейнеры уже заложены в тарифе на 2020 год и составляют 1% от суммы платежа. Напомним, в нынешнем году тариф утвержден в размере 59,8 рубля с человека, в 2019 году был 88,6 рубля.

— Важным результатом всех открытых конкурсов по выбору перевозчиков явилось снижение тарифа, — сообщил во время выездного совещания министр энергетики и ЖКХ области Денис Архипов. — В результате регулятор — департамент по тарифам Новосибирской области — установил тариф, который практически на треть ниже тарифа прошлого года. Естественно, регулятор оценил все исходные данные. Установлен тариф, соответствующий методическим рекомендациям и нормативной базе.

Что касается текущей ситуации на рынке перевозок, то, по оценкам минЖКХ региона, здесь наблюдается положительная динамика.

— Были локальные проблемы по ряду территорий, — говорит Архипов. — Сегодня ситуация нормализована, по крупногабариту также в большей степени все устранено. Перед Новым годом мы понимали, что по результатам конкурса будет смена перевозчиков. Мы видели те поставки контейнерного оборудования, которые шли в наш регион, контролировали их. То, что сейчас завезено, установлено и что завозится дальше, позволяет уверенно работать. Сейчас формируется запас. Это уже не текущая деятельность, а именно запас на дальнейшее функционирование.

По словам министра, в ближайшее время возможны изменения условий взаимодействия регоператора с компаниями-перевозчиками. В частности, планируется обсудить возможность перехода на долговременные контракты и возможные переносы сроков заключения договоров на летний период.

По информации ООО «Экология-Новосибирск», в период с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в регионе установлены 4214 емкостей для отходов, в резерве еще более 2000. В 2020 году планируется установить еще 1000 контейнеров в регионе. Дефицита емкостей, связанного с ротацией операторов по транспортированию ТКО, нет. Приобретено 53 единицы специализированной техники.

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