Область перевыполнила план по вакцинации почти на 70%

— На сегодняшний день в регион поступило 635 тыс доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 1,240 млн человек. У 1,029 млн — завершенный курс вакцинации. За минувшую неделю привито 105,8 тыс человек, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он также отметил, что с 12 октября, то есть с момента введения в регионе обязательной вакцинации, привито 462 тыс 544 человек. Вакцинация продолжается.

Напомним, при введении обязательной вакцинации с 12 октября по 21 ноября правительство региона рассчитывало, что в области будет привито 275 тысяч жителей. Ряд опрошенных Infopro54 экспертов сомневались в том, что выполнение этих планов возможно. По их словам, на обязательную вакцинацию было отведено около 70 дней. Чтобы к ее завершению полный курс прошли 275 тысяч человек, в сутки в регионе должны до 21 ноября, то есть за 40 дней, привиться первым компонентом около 7 тысяч человек. В сентябре на пресс-конференции представители областного Минздрава говорили о том, что в регионе в день прививаются около 2 тысяч человек, и подчеркивали, что такими темпами область сможет вакцинировать 60% взрослого населения или 1,3 млн человек (то есть сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу) к сентябрю 2022 года.