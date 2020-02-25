Регулярное обследование энергооборудования – залог надежного электроснабжения

Для соблюдения надлежащего технического состояния электрических сетей на объектах предприятия ежегодно проводится масштабная работа по ремонту и техническому обслуживанию.

Важной частью этой работы является постоянный и периодический контроль. Специалисты АО «РЭС» регулярно осуществляют осмотры, технические освидетельствования, диагностику и различные испытания.

Кроме того, в компании проводят и внеплановые осмотры электросетей, в т.ч. по факту обращений потребителей. В феврале 2020 года АО «РЭС» выполняет техническое обследование ряда электроустановок на территории г. Новосибирска и ближайших населенных пунктов. По результатам осмотра более 40 участков будет проведен анализ работы оборудования и разработаны мероприятия по повышению надежности объектов электросетевого хозяйства.

Для повышения эффективности проведения осмотров энергетики активно применяют передовые цифровые технологии и современные инструменты.

Специалисты компании оснащены мобильным тепловизором, позволяющим оперативно выявлять дефекты оборудования. Также при осмотре персонал использует фотокамеру с телеобъективом для более детальной фиксации дефектов и беспилотные летательные аппараты со встроенной фотовидеокамерой высокого разрешения, которые позволяют в разы ускорить процесс осмотра ЛЭП в труднопроходимой местности.

Одним из последних нововведений стало мобильное приложение «Мобильный инженер», которое было разработано специалистами АО «РЭС» и в настоящее время проходит опытную эксплуатацию. Пока на вооружении энергетиков находится порядка 60 смартфонов с предустановленным приложением, в дальнейшем возможно более широкое распространение данной разработки.

Таким образом, внедрение цифровых технологий и современных технических средств для осмотра электросетей АО «РЭС» призвано повысить эффективность периодического контроля и обеспечить надежность энергоснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании