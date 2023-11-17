Рейс из Новосибирска в Фергану задержали на 13 часов

В аэропорту Толмачево сегодня, 17 ноября, объявили задержку рейса в Фергану Республики Узбекистан. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала выездной прием граждан и соответствующую проверку.

Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета авиакомпании UzbekistanAirways.

— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.

Uzbekistan Airways — национальная авиакомпания Республики Узбекистан, основанная в 1992 году. Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения, в том числе страны Европы, Азии и Северной Америки.

Ранее редакция сообщала о том, что 48 пассажиров ждут вылета в Нерюнгри в аэропорту Толмачево.