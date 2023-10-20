Рейс «Москва — Томск» экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска

Сегодня, 18 октября, рейс «Москва — Томск» авиакомпании S7 экстренно посадили в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской транспортной прокуратуры.

― Экипажем воздушного судна авиакомпании ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина, ― говорится в сообщении.

Пилоты проявили мастерство и посадили «ласточку» штатно. На борту находилось 165 человек, они будут направлены в места назначения резервными самолетами авиакомпании.

― В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются, ― добавили в прокуратуре.

По факту произошедшего новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

Напомним, что 11 октября борт, летевший рейсом «Владивосток-Новосибирск», вынужденно ушел на второй круг перед посадкой. Пилот заметил на полосе бездомную собаку. Диспетчер дал команду возвращаться в небо.