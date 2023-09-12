Умер врач-онколог, которого изобразили на фасаде здания в Новосибирске

В Новосибирске умер врач-онколог Константин Ершов. Именно его изобразили на фасаде здания на Фрунзе, 4.

Константин Ершов скончался в воскресенье, 10 сентября, причины смерти не сообщаются. В последнее время Ершов принимал пациентов в частной клинике.

Он был врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук со стажем работы более 35 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что скончался директор БК Новосибирск Сергей Бабков.