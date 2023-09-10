У самолета авиакомпании Сибирь возникли проблемы при посадке в Новосибирске

По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Толмачево.

На борту самолета находилось 78 пассажиров и 4 члена экипажа. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Причины происшествия устанавливаются.

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет оценки соблюдения норм безопасности полетов.

Ранее редакция сообщала о том, что над Новосибирском у «Боинга» отказала навигационная система.