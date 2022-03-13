Рекомендация эксперта: не паникуйте от цен на рынке недвижимости

— Россия, как известно, пережила уже не один экономический кризис, потому рынок недвижимости уже научился искать решения в сложных ситуациях. В первую очередь, что нужно сделать участникам рынка, — это перестать паниковать и не доверять некомпетентным блогерам и далёким от понимания структуры и ситуации «комментаторам», которые всё рисуют чёрной краской, — считает президент «Новосибирской Ассоциации Риэлтеров» Владимир Голованов, работавший на рынке недвижимости в периоды крупных экономических кризисов России.

Многих покупателей и продавцов жилья в первую очередь волнует, а что же будет с ценами на квадратные метры в свете происходящего. На этот вопрос Владимир Голованов отметил, что тренд будет на некоторое повышение цен, процентов на 10-20%, но в конкретных сделках можно будет договориться о хорошем дисконте.

— Наиболее быстрая реакция происходит на первичном рынке, так как там ограниченное количество руководителей, девелоперских компаний и они могут по своему разумению изменять цены, — констатирует Владимир Головин. — Что касается вторичного рынка, где тысячи участников имеют как разные мнения по текущей ситуации, так и разные мотивы продажи своей недвижимости, многие объекты рекламируются не самим собственником, а с помощью агента. В связи с этим с одной стороны мы видим, что цены меняются, но на вторичном рынке в объявлениях они изменяются не так быстро, хотя тоже процесс идёт. С другой стороны, даже если цена в объявлении не поменялась, по факту может оказаться, что объект уже подорожал и это вы узнаете, когда напрямую поинтересуетесь тем или иным объектом.

По его словам, нынешний кризис сравним с тем, что происходило в 1998 году, в 2008-м, 2014 годах.

— Наиболее вероятно, что цены на многие объекты вторичной недвижимости будут приподняты и в долгосрочной перспективе. В целом тренд будет на некоторое повышение цен — процентов на 15-20. При этом в конкретных сделках, особенно в сделках обменных, когда человек продаёт и покупает, можно будет договариваться о заметном снижении, — уточняет президент НАР. — Не надо бояться того, что вы видите высокие цены, также не надо радоваться тому, что вы видите низкие цены. Надо делать прямые звонки, интересоваться ситуацией продавца. Всегда в любых ситуациях, даже при самых серьёзных катаклизмах, при больших усилиях или при помощи специалистов, опытных риелторов, особенно тех, которые пережили ни один кризис, можно найти подходящий вариант. Особенно, если тот продавец, с которым вы начали переговоры, вырученные деньги вкладывает в покупку следующего жилья. Здесь можно найти достаточно приличные варианты и не платить паническую наценку при покупке квартиры. Путём переговоров, выстраивания цепочки, цены можно будет привести в более-менее разумный вид.

Что касается резко выросших ставок по ипотеке (Доходит до 24%. — Ред.), Голованов отмечает, что Центробанк России пережил уже не мало стрессовых ситуаций на финансовых рынках и научился достаточно быстро варьировать ставку. По мнению главы НАР, Банк России будет нащупывать какую-то справедливую ставку для балансировки всей ситуации.

—Делать выводы или какие-то долгосрочные прогнозы на тех цифрах, что мы видим сейчас, не стоит. Я уверен в том, что правительство России будет стараться всеми способами поддерживать рынок недвижимости — прежде всего сегмент строящегося жилья, видя в этом некоторый элемент стабилизации, некоего переключения интереса и материальных потоков на то, что стабилизирует нашу жизнь и развивает многие смежные экономические отрасли, связанные со строительством, — рассуждает Владимир Голованов. — Плюс понятно, что в целом рынок недвижимости у нас не насыщен, люди стремятся жить лучше, удобнее, комфортнее и в этом плане во всех смыслах — и в психологическом, и материальном, и экономическом — эта отрасль в центре внимания чиновников высшего ранга. Я полагаю, что в ближайший год-полтора не будет тех сладчайших условий, которые были в 2020-2021 годах, но в целом для банков, особенно с госучастием, будут разработаны механизмы, чтобы были интересные предложения для разных категорий. Особенно там где идёт господдержка семей с детьми. В этом сегменте предложения будут достаточно интересные.

По мнению Владимира Голованова, как правило после нескольких недель, максимум — двух-трех месяцев максимальной паники, начнёт формироваться более-менее понятный рынок.

— Я, конечно, не исключаю какие-то негативные варианты развития внешних событий, но в целом после определённого времени рынок приходит в некое равновесие. Наиболее вероятно, что это будет наиболее высокая точка. Скорее всего количество предложений уменьшится. Ведь всегда найдутся люди, которые всё-таки отложат на неопределённый срок свою продажу, потому что не очень уверены или не понимают, что происходит. В связи с этим процентов на 20-30 объём реальных предложений может быть сокращён. Соответственно это повлияет в целом на повышение цены, — комментирует эксперт. —

Первые дни всегда кажется, что мир рухнул. Но на опыте прохождения прошлых кризисов, а я пережил их все, работая на рынке, первые эмоции, первые оценки бывают далеки от того, что будет буквально через месяц-два. Сейчас самое главное не зацикливаться на прогнозах, особенно тех, которые пугают нас. В целом нужно понимать, что, если у вас нет чёткой необходимости делать операцию по недвижимости, то можно встать на небольшую паузу. Вряд ли стоит откладывать навсегда или на неопределённый срок операцию. Особенно, если вы понимаете для чего вы это делаете. А вот небольшая пауза может вполне пойти на пользу. Сделки в стрессовом состоянии, когда эмоции не позволяют логически мыслить и часто принимаются импульсивные решения, в подавляющем большинстве случаев заканчиваются последующим разочарованием.

По материалу «Новосибирской Ассоциации Риэлтеров»