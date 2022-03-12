В правительстве области заверяют, что все больницы региона обеспечены необходимыми медикаментами

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел рабочую встречу с руководителями медучреждений региона. Темой разговора стало обеспечение больниц медикаментами, расходными материалами, питанием, сообщила пресс-служба правительства области.

— В новых экономических условиях необходимо очень быстро переориентироваться. Если наблюдаете сбой с поставками продукции иностранных компаний, сразу переходите на отечественного производителя. Необходимо обеспечить запас, как медикаментов, так и продуктов. Коллеги, обращайтесь в «Новосибоблфарм», который взаимодействует со всеми предприятиями страны. Вспомните, как мы это сделали в первые месяцы пандемии коронавируса, когда «Новосибоблфарм» помогал нам искать [надежных] поставщиков, — предупредил Хальзов.

Главные врачи доложили министру, что во всех стационарах области достаточно медикаментов для работы в обычном режиме в течение не менее трех месяцев. В ряде больниц запас составляет полгода и больше. Поставки уже закупленных препаратов осуществляются без сбоев. В ряде медучреждений в условиях снижения уровня заболеваемости коронавирусом лекарств хватит на 8 месяцев.

Что касается организации питания пациентов, то у большинства медорганизаций в настоящее время перебоев с поставками продуктов нет. Несколько руководителей больниц отметили рост цен на некоторые позиции, к примеру, на чай и сахар. В этом случае, а также при отказе поставщиков продолжать сотрудничество, больницам рекомендовано немедленно сообщать об этом в Минздрав для дальнейшего межведомственного урегулирования ситуации, в том числе при взаимодействии с УФАС и следственными органами.

Наталья Века, главный врач детской клинической больницы № 4 им. Гераськова, доложила, что детского питания и молочных смесей сейчас достаточно, ближайшая поставка ожидается на следующей неделе.

— Сухие смеси поставлены почти в полном объеме, в понедельник привезут оставшуюся продукцию. Таким образом запас на три месяца сформирован, — сообщила главврач.

При этом, по словам Натальи Века, приостановили работу ряд иностранных компаний, но в больнице уже нашли другого поставщика.