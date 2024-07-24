Реконструкция газонов и обновление зелени началось в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Новосибирска началась реконструкция газонов и обновление зелёных насаждений.

Подрядчику предстоит вывезти 2,5 тысячи тонн истощённого грунта с проспекта Дзержинского и заменить его на плодородную почву.

Затем на площади 5 тысяч квадратных метров будет засеян газон. Работы будут проводиться на двух участках: от дома № 2 до дома 16 и от дома 34/1 до конца проспекта Дзержинского.

До конца сентября аварийные деревья будут убраны, а на их месте появятся новые: 210 черёмух, 30 ёлок и 20 рябин.

В 2024 году пилотный проект по обновлению газонов вдоль дорог будет реализован также в Первомайском и Советском районах.

– Просьба к пешеходам – обращайте внимание на информационные щиты, соблюдайте меры безопасности вблизи проведения работ, – говорится в сообщении мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы проголосовали против ограждений вдоль дорог.