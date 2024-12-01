Об огромных очередях на каток в Центральном парке сообщили новосибирцы

Новосибирцы, которые пришли в эти выходные в Центральный парк, чтобы открыть сезон на коньках, столкнулись с неприятным сюрпризом. Желающих покататься было так много, что в пункт проката выстроилась большая очередь. Многие родители с детьми уходили, увидев очередь.

— Мы решили, что придем в будний день, когда будет поменьше людей, — рассказал Infopro54 студент Александр, который с друзьями решил потестить лед в Центральном парке. — Кроме того, поищем информацию о других катках. Возможно, что там не будет таких очередей.

Напомним, ледовый каток в Центральном парке открылся 22 ноября. В кассы сразу начали выстраиваться очереди. Всего в сезоне в 2024-2025 года в Новосибирске откроют 44 катка. Самые крупные из них будут расположены в Нарымском сквере, Центральном парке, на стадионе «Чкаловец», а также на стадионе «Спартак». На некоторых вход со своими катками бесплатный. На остальных за час на льду со своими коньками придется заплатить от 50 до 170 рублей, за прокатные коньки — от 86 до 270 рублей за час. Кроме того, многие катки включили в прайс такую услугу, как заточка лезвий коньков.

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