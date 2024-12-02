С 1 декабря запретили использовать летнюю резину на легковых автомобилях

С 1 декабря на территории России запрещено управлять легковыми автомобилями без зимних шин. Это требование закреплено в постановлении правительства.

Отсутствие зимних шин является одним из условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

За нарушение данного правила сотрудники ГИБДД могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей. Использование зимних шин является обязательным до 1 марта.

Согласно действующим правилам, в качестве зимних шин могут использоваться как «липучки», так и шипованные шины. При этом покрышки должны быть одинаковыми на всех колесах. Шипованные шины должны быть установлены на всех осях. Остаточная глубина протектора не должна быть менее 4 мм или определяться по индикатору износа.

Ранее редакция сообщала о том, что ежемесячные расходы новосибирцев на авто превысили девять тысяч рублей. На бензин жители региона в среднем тратят более 7 тысяч рублей.