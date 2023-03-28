В новосибирский Минприроды поступала жалоба на психоневрологический интернат

В Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступила жалоба на Завьяловский психоневрологический интернат. Местные жители сообщили, что из интерната вывозят и сливают жидкие бытовые отходы в лес. Об этом министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин написал в своем телеграм-канале.

Сотрудники министерства сегодня взяли пробы для анализа.

Психиатрическая больница возместит вред природе Надеюсь, что полученные результаты не придется сопоставлять с недавним сбросом в Нарнисту неочищенных канализационные стоков третьей психиатрической больницы, чтобы сделать вывод — в подобных социально-медицинских учреждениях есть и пациенты, которые страдают от хронических экологических расстройств и поэтому нуждаются в постороннем контроле, — отмечает Шестернин.

Напомним, что Государственная Новосибирская клиническая психбольница №3 оказалась виновником в загрязнении реки Нарнисты. Проверка началась после того, как жильцы СНТ «Золотая горка» пожаловались на запах от реки и на её коричневый цвет. Сибиряки предполагали, что в ней обнаружат ядовитое вещество.

Проведенные исследования показали, что Нарниста приобрела болотный оттенок под воздействием грунтовых вод и погодных условий. Ещё в воде обнаружили отходы жизнедеятельности, и эксперты быстро установили причастных к загрязнению.

Напомним, в марте в Новосибирске возобновилось дело о многомиллиардном ущербе природе.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов.