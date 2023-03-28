В новосибирский Минприроды поступала жалоба на психоневрологический интернат

В Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступила жалоба на Завьяловский психоневрологический интернат. Местные жители сообщили, что из интерната вывозят и сливают жидкие бытовые отходы в лес. Об этом министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин написал в своем телеграм-канале.
Сотрудники министерства сегодня взяли пробы для анализа.
Напомним, что Государственная Новосибирская клиническая психбольница №3 оказалась виновником в загрязнении реки Нарнисты. Проверка началась после того, как жильцы СНТ «Золотая горка» пожаловались на запах от реки и на её коричневый цвет. Сибиряки предполагали, что в ней обнаружат ядовитое вещество.
Проведенные исследования показали, что Нарниста приобрела болотный оттенок под воздействием грунтовых вод и погодных условий. Ещё в воде обнаружили отходы жизнедеятельности, и эксперты быстро установили причастных к загрязнению.
Напомним, в марте в Новосибирске возобновилось дело о многомиллиардном ущербе природе.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов.
Фото с страницы Евгения Шестернина в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :