Ремонт 189 дорожных объектов в Новосибирске оценивал независимый контроль

Для усиления контроля качества за выполняемыми дорожными работами в 2023 году мэрия привлекала специализированные инженерные организации, осуществляющие независимый строительный контроль.

— Компании работали на 189 объектах. Услуги были оказаны на сумму 21,4 млн рублей, — сообщила и.о. руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеся Богомазова.

По результатам работы независимого контроля было выявлено 418 замечаний, в том числе 127 по ремонту дорог, 110 по ремонту тротуаров, 181 — по мостовым сооружениям.

— Все нарушения были устранены за счет средств подрядчиков, — подчеркнула Богомазова.

198605 Напомним, ранее министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщал, что по данным независимого контроля, который проводит Минтранс, в 2022 году замечания были выявлены на 82% дорожных объектов Новосибирска, в 2023 всего на 22%. По его словам, только по результатам выявленных замечаний на объектах, входящих в нацпроект, подрядчикам были выписаны штрафы на 83.5 млн рублей. При этом подрядчики по собственной инициативе провели работы по переустройству асфальтобетонных покрытий на площади около 35 тысяч кв метров.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка.