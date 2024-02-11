На 46% выросло количество вакансий в ресторанах и гостиницах Новосибирска

Позитивнее всего итоги 2023 год оценивают компании из сферы HORECA, в том числе гостиницы и рестораны, сообщила на пресс-конференции в Новосибирске директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. 49% компаний сообщили, что результаты 2023 года лучше, чем трех предыдущих. 11%, что лучше, чем 2020, но хуже 2022-го, 17% оценили 2023 год также как 2022.

Количество вакансий на этом сегменте в 2023 году выросло на 46%.

— Такая динамика радует, так как зачастую это компании малого бизнеса. Мы видим, что в Новосибирске открываются новые форматы, заведения. Отрасль пересобирается и требует новых людей, —пояснила она.

По словам Дегтяревой, эта тенденция наблюдается не только в Новосибирске, но и по всей России. Динамика обеспечивается ростом локального туризма, увеличением количества больших спортивных и государственных мероприятий, которые проходят в регионах.

— Мы в целом видим, что государство очень хорошо пушит эту отрасль, — подчеркивает Дегтярева. — Так что тут не только влияние ковида, выхода отрасли из карантина.

При этом в отрасли сегодня на одну вакансию 2,8 резюме, что говорит о рынке соискателя.

Впрочем, прогнозы сферы HORECA на 2024 год эксперт hh.ru назвала негативными. Об этом заявили 27% опрошенных компаний. 7% ожидают стабильного развития и только 15% настроены оптимистично. По словам Екатерины Дегтяревой, компании отрасли столкнулись с проблемой быстрого роста и подбора кадров и это будет сказываться на рынке в 2024 году.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 11 месяцев 2023 года в Новосибирскую область приехало более 1 млн туристов. Объем платных услуг, оказанных отраслью, составил 16,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей.