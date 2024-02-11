Самые высокие дома Новосибирска назвали в мэрии города

В Новосибирске продолжает расти максимальная этажность жилых объектов. В 2023 году застройщики ввели в эксплуатацию 11 объектов более 25 этажей. Это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом на подведении итогов работы департамента по строительству мэрии Новосибирска рассказал начальник управления архитектурно-строительной инспекции Евгений Улитко.

— На третьем месте по высотности в Новосибирске сегодня находится ЖК «Нобиль» —высота 93,6 метр. На втором месте ЖК «Черныйшевский», расположенный на ул Фабричной — 94,8 метра. На первом — ЖК «Чикаго» по ул Кирова — 105,6 метров. Сегодня это самое высокое здание в городе, — подчеркнул Улитко.

В тоже время, по его словам, в ближайшее время девелоперы планируют приступить к строительству настоящего небоскреба в котором будет более 50 этажей.

— Сейчас таких строений в городе не существует. Максимальная этажность — 33 этажа, — добавил Евгений Улитко.

Напомним, в октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Они же реализуют совместно проект ЖК «Чикаго». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Высотку планируется построить рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский».

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные прокомментировали нюансы эвакуации жителей из небоскребов.