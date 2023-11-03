В поселке Садовый под Новосибирском 14,7 га выделено под комплексное развитие

В Станционном сельсовете Новосибирского района (ст. Мочище) под проект комплексного развития территории (КРТ) выделено 147 190 кв. м (14,7 га). Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

На данной территории предстоит возвести около 150 тыс. кв. м жилья высотой не более восьми этажей. Кроме того, будут проложены новые сети инженерного обеспечения территории (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) и система отведения поверхностных стоков.

Ответственным за реализацию проекта опредено АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Реализовать проект планируется до 2033 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске пройдет аукцион по комплексному развитию территории в микрорайоне Телецентр. Совокупный объем строительства объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки составит 38 255 кв. м.