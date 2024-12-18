Медиков избавили от уголовной статьи об оказании небезопасных услуг

Статья 238 Уголовного кодекса РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» больше не будет применяться в отношении медицинских работников. Депутаты Госдумы одобрили закон, декриминализующий работу врачей, в третьем чтении.

Отметим, данный документ был внесен в палату в июле 2024 года. Изначально планировалось только скорректировать несколько статей кодекса, не имеющих непосредственного отношения к медработникам. Но в декабре несколько депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадмой Башанкаевым предложили не распространять действие статьи 238 УК РФ на оказание медицинской помощи.

Принятие Госдумой этих поправок Бадма Башанкаев назвал «поистине эпохальным для всей системы здравоохранения». Он объяснил, что в отношении медиков чаще всего применяют именно 238-ю статью.

— В итоге из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения, ведь постоянный стресс и правовая неопределенность не лучшие помощники в работе, стрессогенность которой и без того слишком высока,— отметил Бадма Башанкаев.

Полностью согласна с мнением законодателя и главный специалист психиатр-нарколог, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» Ольга Кормилина.

— Это нужно было сделать уже очень давно. И я очень рада, что наша законодательная система дозрела до принятия этого решения. Медицинскую деятельность ни в коем случае нельзя приравнивать к разряду услуг. Она настолько многогранная и всесторонняя, что это слово к ней в принципе не применимо, — уверена Ольга Кормилина.

В Новосибирске нередки случаи, когда медикам приходится отвечать за смерь или причинение тяжкого вреда здоровью пациента по неосторожности. Часто это дисквалифицирует врачей как профессионалов, а еще чаще приводит к их увольнению.

Так, в сентябре 2023 в СМИ широко освещался случай, когда ребенок впал в кому, пока его лечили от отравления. Родители подали гражданский иск и заявление в страховую организацию о проведении экспертизы качества оказанного лечения.

В январе 2024 Новосибирский областной суд освободил хирурга-ортопеда от наказания, ранее назначенного районным судом. Медика обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В мае 2024 года за смерть 2-летней девочки осудили опытного хирурга. Он поставил маленькой пациентке неверный диагноз, из-за чего девочку госпитализировали в другую больницу. К сожалению, ребёнка спасти не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область получит 305 млн рублей на выплаты медикам. Выплаты рассчитаны на врачей и средний медперсонал.