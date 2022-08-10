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Томский департамент здравоохранения временно возглавит Андрей Наумов

  • 10/08/2022, 12:56
новости Томска
Его предшественник вчера был отправлен в отставку.

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур назначил временного руководителя департамента здравоохранения, им стал первый заместитель главы облздрава Андрей Наумов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— С сегодняшнего дня, 10 августа, обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области временно исполняет Андрей Наумов, работающий первым заместителем руководителя облздрава… Согласно распоряжению главы региона, Андрей Наумов возглавил облздрав до решения кадрового вопроса на основании представления заместителя губернатора по социальной политике, — говорится в сообщении.

новости Томска

Врио губернатора Томской области Мазур уволил главу облздрава

Напомним, вчера Владимир Мазур уволил с должности начальника департамента здравоохранения региона Сергея Дмитриева из-за выявленных во всех муниципальных районах региона проблем в работе больниц.

Андрей Наумов в 2008-м окончил Томский военно-медицинский институт. Во время обучения работал санитаром в клиниках СибГМУ, кардиоцентре, наркологическом диспансере. В 2011-2020 годах работал в сфере медицинской статистики в Центре медицинской профилактики, НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА, областном бюро медицинской статистики, клиниках СибГМУ. В 2020-2021 годах работал главным врачом поликлиники № 8 Томска. С декабря 2021 года занимал должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области.

 

Ранее редакция сообщала об аресте экс-министра здравоохранения Республики Алтай. 

Фото с сайта облздрава Томской области

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Рубрики : Власть Медицина Отставки и назначения

Регионы: Томск

Теги : отставки\назначения власть


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