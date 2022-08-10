Томский департамент здравоохранения временно возглавит Андрей Наумов

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур назначил временного руководителя департамента здравоохранения, им стал первый заместитель главы облздрава Андрей Наумов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— С сегодняшнего дня, 10 августа, обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области временно исполняет Андрей Наумов, работающий первым заместителем руководителя облздрава… Согласно распоряжению главы региона, Андрей Наумов возглавил облздрав до решения кадрового вопроса на основании представления заместителя губернатора по социальной политике, — говорится в сообщении.

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Андрей Наумов в 2008-м окончил Томский военно-медицинский институт. Во время обучения работал санитаром в клиниках СибГМУ, кардиоцентре, наркологическом диспансере. В 2011-2020 годах работал в сфере медицинской статистики в Центре медицинской профилактики, НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА, областном бюро медицинской статистики, клиниках СибГМУ. В 2020-2021 годах работал главным врачом поликлиники № 8 Томска. С декабря 2021 года занимал должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области.

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