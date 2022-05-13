Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

— На дорожные ремонты в этом году Новосибирску выделены 2,37 млрд рублей. Это на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить финансирование, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По его словам, уже известно, что «Росавтодор» выделит Новосибирской области на дорожный ремонт дополнительно еще 2 млрд рублей. Часть этих средств будет перечислена Новосибирску. О какой сумме идет речь — Локоть не уточнил, но сообщил, какие объекты город планирует отремонтировать на выделенные средства.
— Мы планируем приступить к ремонту проспекта Дзержинского. Это важная городская магистраль, которая находится в тяжелом состоянии. Средств не было, поэтому мы старались обойтись ямочным ремонтом. При получении допфинансирования начнем работы от Березовой рощи, — пояснил глава муниципалитета. — В плохом состоянии также находится выезд на Октябрьский мост — дорожное полотно там близко к аварийному. И, наконец, в этом году мы планируем установить стелу на площади Калинина. Часть средств на благоустройство территории площади заложена в областном и городском бюджете, а часть мы планируем направить из дополнительного «дорожного» финансирования.
Напомним, в ближайшее время, после завершения конкурсный процедур и выбора подрядчика, должны начаться работы по капитальному ремонту Октябрьского моста. В планах мэрии также провести реконструкцию прилегающей к нему развязки на правом берегу. Сроки проведения этих работ Анатолий Локоть не обозначил.
Ранее редакция сообщала, что в конце мая подрядчики начнут укладывать цементобетонное покрытие на Восточном обходе.
Фото со страницы мэра ВКонтакте
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