Рекламодателям

Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

  • 13/05/2022, 15:09
Автор:
новости Новосибирска
Уже определены три основных объекта, на которые эти средства будут направлены.

— На дорожные ремонты в этом году Новосибирску выделены 2,37 млрд рублей. Это на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить финансирование, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, уже известно, что «Росавтодор» выделит Новосибирской области на дорожный ремонт дополнительно еще 2 млрд рублей. Часть этих средств будет перечислена Новосибирску. О какой сумме идет речь — Локоть не уточнил, но сообщил, какие объекты город планирует отремонтировать на выделенные средства.

— Мы планируем приступить к ремонту проспекта Дзержинского. Это важная городская магистраль, которая находится в тяжелом состоянии. Средств не было, поэтому мы старались обойтись ямочным ремонтом. При получении допфинансирования начнем работы от Березовой рощи, — пояснил глава муниципалитета. — В плохом состоянии также находится выезд на Октябрьский мост — дорожное полотно там близко к аварийному. И, наконец, в этом году мы планируем установить стелу на площади Калинина. Часть средств на благоустройство территории площади заложена в областном и городском бюджете, а часть мы планируем направить из дополнительного «дорожного» финансирования.

Напомним, в ближайшее время, после завершения конкурсный процедур и выбора подрядчика, должны начаться работы по капитальному ремонту Октябрьского моста. В планах мэрии также провести реконструкцию прилегающей к нему развязки на правом берегу. Сроки проведения этих работ Анатолий Локоть не обозначил.

новости Новосибирска

Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

Ранее тема распределения дополнительных дорожных средств из федерального бюджета обсуждалась на комиссии горсовета Новосибирска. В качестве одного из основных претендентов на ремонт называлась дамба ГЭС в Советском районе. Напомним, в 2022 году в Новосибирске планируется провести ремонт 31 дорожного объекта: 20 объектов — по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 11 — по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска».

 

Ранее редакция сообщала, что в конце мая подрядчики начнут укладывать цементобетонное покрытие на Восточном обходе. 

Фото со страницы мэра ВКонтакте

176

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги город


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

Но он попросил дополнительное время для проведения финансово-экономического анализа окупаемости проекта и оценки рынка.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На новосибирском рынке труда растет конкуренция за рабочие места

Количество вакансий продолжает сокращаться, как и медианная заработная плата.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Муниципальные контракты «для своих» и неадекватный расчет тарифов

Городские и областные перевозчики обозначили пробелы регулирующего отрасль муниципального, регионального и федерального законодательства.
Читать статью >>
новости Алтай

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

С 1 января 2022 года гостиничный бизнес может оказывать услуги туристам только после прохождения классификации.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

По итогам проверок ФНС не станет блокировать счета бизнеса до июня

13/05/2022, 16:24

На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

13/05/2022, 16:20

На новосибирском рынке труда растет конкуренция за рабочие места

13/05/2022, 13:03

Как оценить надежность застройщика? Кейс ГК «Расцветай»

13/05/2022, 12:40
Популярное

Alpen Gold, Picnic и Milka могут подорожать на 15%

13/05/2022, 15:30

Тысячу призов по 100 тысяч рублей получат привитые от COVID-19, которые примут участие в розыгрыше

13/05/2022, 13:37

В Новосибирске ожидается 30-градусная жара

13/05/2022, 11:47

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Быстрее, выше, сильнее!»: в конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь открыта номинация «ПРО спорт»

13/05/2022, 15:15

Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна еще в 53 селах и деревнях Новосибирской области

13/05/2022, 12:44

Российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

13/05/2022, 11:44
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска