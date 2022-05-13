Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

— На дорожные ремонты в этом году Новосибирску выделены 2,37 млрд рублей. Это на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить финансирование, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, уже известно, что «Росавтодор» выделит Новосибирской области на дорожный ремонт дополнительно еще 2 млрд рублей. Часть этих средств будет перечислена Новосибирску. О какой сумме идет речь — Локоть не уточнил, но сообщил, какие объекты город планирует отремонтировать на выделенные средства.

— Мы планируем приступить к ремонту проспекта Дзержинского. Это важная городская магистраль, которая находится в тяжелом состоянии. Средств не было, поэтому мы старались обойтись ямочным ремонтом. При получении допфинансирования начнем работы от Березовой рощи, — пояснил глава муниципалитета. — В плохом состоянии также находится выезд на Октябрьский мост — дорожное полотно там близко к аварийному. И, наконец, в этом году мы планируем установить стелу на площади Калинина. Часть средств на благоустройство территории площади заложена в областном и городском бюджете, а часть мы планируем направить из дополнительного «дорожного» финансирования.

Напомним, в ближайшее время, после завершения конкурсный процедур и выбора подрядчика, должны начаться работы по капитальному ремонту Октябрьского моста. В планах мэрии также провести реконструкцию прилегающей к нему развязки на правом берегу. Сроки проведения этих работ Анатолий Локоть не обозначил.

Ранее тема распределения дополнительных дорожных средств из федерального бюджета обсуждалась на комиссии горсовета Новосибирска. В качестве одного из основных претендентов на ремонт называлась дамба ГЭС в Советском районе. Напомним, в 2022 году в Новосибирске планируется провести ремонт 31 дорожного объекта: 20 объектов — по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 11 — по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска».

Ранее редакция сообщала, что в конце мая подрядчики начнут укладывать цементобетонное покрытие на Восточном обходе.