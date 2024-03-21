Трамвайное депо появится на «Родниках» в Новосибирске

В Новосибирске появится новое трамвайное депо. Оно будет расположено в микрорайоне «Родники» на пересечении улиц Мясниковой и Кочубея.
— Строительство трамвайной линии предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Стоимость проекта и этапы строительства будут известны позже, после разработки проектно-сметной документации.
В прошлом году говорилось о том, что в столице Сибири планируют проложить новые трамвайные линии до «Снегирей» и «Родников».
Ранее редакция сообщала о том, что ассоциация судовладельцев готовит инвестпроект по развитию речных перевозок в Новосибирске.
Фото: Freepik — bearfotos
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