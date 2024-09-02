РЭС прокомментировали аварию с яхтой и ЛЭП под Новосибирском

В прошедшие выходные в Бердском заливе произошло ЧП, которое оставило без электричества целый город. Парусное судно задело мачтой линию электропередачи.
По сообщению АО «РЭС», судно двигалось по водохранилищу в зоне, где запрещено судоходство.
В результате парус приблизился на опасное расстояние к линии электропередачи напряжением 110 киловольт, что привело к срабатыванию защитной автоматики и перебоям с электроснабжением в Бердске.
– Спустя 9 мин бригады Россети Новосибирск ввели ЛЭП в работу и восстановили электроснабжение бердчан, – говорится в сообщении компании.
Напомним, что мэр Бердска Роман Бурдин рассказал, что на судне произошло возгорание, которое члены экипажа пытались потушить своими силами.
Предварительная причина ― техническая неисправность судна.
Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске устранили последствия повреждения ЛЭП.
Источник фото: АО РЭС
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