В Новосибирской области резко вырос спрос на «сельскую ипотеку»

По информации Минсельхоза спрос на программу «Сельская ипотека» в целом в РФ вырос на 30% за год, а в Новосибирской области к 22 июля выдано 823 кредита на сумму 4,4 млрд рублей, сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, это в 2 раза превышает уровень прошлого года и на 14% — объем выдачи «сельских кредитов» в Краснодарском крае, который на 2 месте в России.

— Наш регион успел быстрее остальных заполнить нишу с ипотекой 3%, хотя можно и поразглагольствовать о том, что у нас одномоментно в 2 раза увеличилась доля людей, желающих переехать в сельскую местность, а в других регионах этого не произошло, — констатирует Николаев.

Напомним, в начале августа Минсельхоз РФ объявил о планах ужесточить условия сельской ипотеки. Из нее, в частности, могут быть исключены сельские населенные пункты и поселки городского типа, расположенные близко к крупным городам и столицам регионов, что, в частности, ограничит применение сельской ипотеки для строительства дач и домов в коттеджных поселках. В частности, из понятия «сельские территории» предлагается исключить населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до административных центров субъектов РФ по дорогам общего пользования не превышает 50 км, а также те, которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тыс. человек.

Эксперты Циан отмечают, что поправки снизят доступность жилья, замедлят экономическое развитие сельских территорий, будут сдерживать развитие ИЖС, приведут к оттоку людей в города, а семьям, которые не смогут переехать в частный дом, будет сложнее решиться на рождение еще одного ребенка.

С 2022 года программа «сельская ипотека» является бессрочной. Ставка по ней не превышает 3%, максимальная сумма займа — 6 млн руб. По данным Минсельхоза РФ, спрос на сельскую ипотеку в России вырос почти на треть. На середину августа в стране было выдано более 14 тысяч кредитов.

Ранее редакция сообщала о том, что IT-ипотека в Новосибирске подорожала и стала менее интересной.