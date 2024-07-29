Решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

На очередном заседании, которое состоялась 26 июля, регулятор впервые за восемь месяцев повысил ключевую ставку до 18%. Что связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам.