Решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.
На очередном заседании, которое состоялась 26 июля, регулятор впервые за восемь месяцев повысил ключевую ставку до 18%. Что связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.
По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам.
— Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%. С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года. Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели, — отметил эксперт.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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